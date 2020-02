Kein Filz in Hamburg: Bankster konsequent bestrafen und politische Klüngelei beenden

Die Finanzbehörde Hamburgs wusste seit 2016 von Cum-Ex

Geschäften der Warburg Bank aus Hamburg und dem dadurch unberechtigt

verschafften 47 Millionen Euro, wie die Tagesschau berichtet [1]. Auch wusste

von der Verjährung für eine Rückforderung des Geldes und ließ die Frist

verstreichen. Währenddessen gab es schon erste finanzgerichtliche Urteile zu dem

Skandal. Der damalige Hamburger Bürgermeister und nun Bundesfinanzminister Olaf

Scholz (SPD) soll, den Recherchen nach, sich mehrmals mit dem Inhaber und

ehemaligem Chef der Warburg Bank Christian Olearius getroffen und über die

steuerlichen und strafrechtlichen Probleme der Bank gesprochen haben. Ob es

Treffen zwischen Scholz und Olearius gegeben hat, antwortete die Senatskanzlei

in der Beantwortung einer Bürgerschaftsanfrage mit “Nein”. [2]

Dazu Arthur Kaiser, Vorsitzender der Piratenpartei Hamburg: “Sollten sich die

Vorwürfe bestätigen, müssen umgehend Konsequenzen gezogen werden. Ein

Bundesfinanzminister, der bereits Milliarden an Steuergeld in der HSH Nordbank

versenkt hat und dann sich schützend vor steuerraubende Bankster stellt, ist in

keiner Regierung tragbar und muss zurücktreten! Auch der damalige Finanzsenator

und der jetzige Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat als Behördenleiter

versagt. Sollte die Senatskanzlei die Bürgerschaft belogen haben, ist ein

parlamentarischer Untersuchungsausschuss unumgänglich! Steuerraub muss

konsequent verfolgt und bestraft werden. Das ist an Diebstahl an jedem einzelnen

Bürger.”

Den öffentlichen Haushalten gehen durch Steuerbetrug Milliarden an Einnahmen

verloren, da Steuerhinterziehung häufig nicht aufgedeckt und geahndet wird.

Neben dem Personalmangel bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung sind dafür

auch die kurzen Prüfzeiten verantwortlich, zu denen die Betriebsprüfer

angehalten sind.

Wir setzen uns dafür ein, dass Steuerprüfer wirklich unabhängig arbeiten können.

Die Prüfzeiten sollen in Großbetrieben ausgeweitet werden, um eine ausreichende

Prüfung zu gewährleisten. [3]

Steuerraum mit Cum-Ex Geschäften ist eine besonders dreiste Form des

Steuerbetruges. Dabei werden Steuern nicht unterschlagen, sondern Erstattungen

für nie bezahlte Steuern verlang und damit direkt in die Steuerkasse gegriffen.

Der dadurch entstandene Gesamtschaden für die deutschen Bürgerinnen und Bürger

wird auf 55 Milliarden Euro geschätzt. [4]

[1] https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/cum-ex-skandal-warburg-bank-

101.html

[2] http://ots.de/Grnp9T

[3] https://hamburgwahl.piratenpartei.de/programm/#wirtschaft-und-finanzen

[4] https://taz.de/Cum-Ex-Steuerbetrug-in-ganz-Europa/!5544082/

