Kein Geld für einen Bevölkerungsaustausch! – ein Kommentar von JAN JESSEN

In der Türkei sitzen noch immer Hunderte Journalisten und

oppositionelle Politiker im Gefängnis, darunter sind gewählte Abgeordnete. Die

gewählten Bürgermeister etlicher Städte wurden abgesetzt und durch

Zwangsverwalter ersetzt. Die türkische Armee hat gemeinsam mit islamistischen

Milizen im vergangenen Herbst den zweiten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg

gegen die vormals kurdisch kontrollierten Gebiete im Norden Syriens

durchgeführt, Hunderttausende Menschen mussten deswegen fliehen. In Libyen gießt

die Türkei Öl ins Feuer des Bürgerkriegs. Es gehört viel realpolitischer

Zynismus dazu, all dies auszublenden. Kanzlerin Angela Merkel hat genau das bei

ihrem Besuch in Istanbul getan. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz verzichtete

Merkel auf Kritik an der türkischen Innen- wie Außenpolitik. Stattdessen lobte

sie die türkische Leistung, weit über drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien

unterzubringen und zu versorgen. Kein Vertun: Das ist in der Tat ein Kraftakt.

Allerdings ist die Türkei in Syrien beteiligt an dem Krieg, der so viele

Menschen in die Flucht getrieben hat. Und viele der Geflüchteten in der Türkei

leben dort unter prekären Umständen. Zudem nutzt Erdogan die Flüchtlinge

schamlos als Drohkulisse gegen den Westen. Sie sind sein Erpressungspotenzial.

Vor diesem Hintergrund mutet es fast schmerzhaft devot an, dass die deutsche

Bundeskanzlerin erklärt hat, sich bei der EU für eine Aufstockung der

Milliardenhilfen für Ankara einzusetzen und die Türkei zudem bei der Betreuung

von Flüchtlingen aus der letzten syrischen Rebellenhochburg Idlib zu

unterstützen. Das alles mag noch durch die Einsicht in Notwendigkeiten erklärbar

sein. Unerklärlich ist, wieso Merkel zugesichert hat, zu prüfen, ob Deutschland

einen Beitrag für die Ansiedlung arabisch-syrischer Flüchtlinge in der

sogenannten “Sicherheitszone” in Nordsyrien leisten wird. Aus dieser Zone

mussten Kurden und christliche Aramäer vor den türkischen Angriffen fliehen.

Sollte Deutschland tatsächlich einen Bevölkerungsaustausch mitfinanzieren, wäre

das ein unentschuldbarer Skandal.

Pressekontakt:

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Redaktion

Telefon: 0201/8042616

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58972/4502038

OTS: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell