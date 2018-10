Kinderrechte als Maßstab für gute Kitas

Das Deutsche Institut für Menschenrechte erklärt

angesichts der heutigen ersten Lesung des Bundestags zum Entwurf

eines Gesetzes „zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe

in der Kindertagesbetreuung“ (KiTa-Qualitäts- und

Teilhabeverbesserungsgesetz):

„Wir begrüßen die Bereitschaft des Bundes, in die Qualität der

Kindertagesbetreuung zu investieren. Wir bedauern jedoch, dass der

vorliegende Gesetzentwurf dabei die Kinderrechte nicht ausreichend

berücksichtigt. Die Qualität der Kindertagesbetreuung bemisst sich

nicht nur daran, ob Eltern zeitlich oder finanziell entlastet sind

oder ausreichend Personal vorhanden ist, sondern wesentlich daran, ob

sich Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeiten entwickeln können. Um dies zu erreichen, ist es

erforderlich, Menschenrechte, Kinderrechte und Menschenrechtsbildung

explizit als Qualitätsmerkmale zu benennen und mit vorrangiger

Bedeutung gesetzlich zu verankern. Dazu gehört, dass Kinder als

(Rechts-) Subjekte und Mitgestalter in Kindertageseinrichtungen mit

eigenen Rechten anerkannt werden und sie ernst genommen werden, wenn

sie ihre Bedürfnisse formulieren. Dies ist nicht optional, sondern

eine staatliche Verpflichtung.

Kinderrechte können Kitas Orientierung für ihre Arbeit in den

Einrichtungen und mit den Familien bieten. Außerdem sollen

Kinderrechte Grundlage für die Entwicklung bundesweiter

Qualitätsstandards von Kitas sein.“

Mit dem KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz will der

Bund in den kommenden vier Jahren 5,5 Milliarden Euro investieren.

Zur Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten hatten Bund

und Länder mehrere Handlungsfelder in einem mehrjährigen

Qualitätsentwicklungsprozess innerhalb der Jugend- und

Familienministerkonferenz (JFMK) ermittelt. Der Gesetzentwurf

schreibt nun vier dieser Handlungsfelder (bedarfsgerechtes Bildungs-,

Erziehungs- und Betreuungsangebot, Fachkraft-Kind-Schlüssel,

Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte, Stärkung der

Leitung der Tageseinrichtungen) eine „vorrangige Bedeutung“ zu. Eine

solche Priorisierung war in den Beratungen innerhalb der JFMK bislang

nicht vorgesehen.

