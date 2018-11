Kinderrechte ins Grundgesetz: Ermutigender Rückenwind aus Hessen – Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention am 20. November

Das Deutsche Institut für Menschenrechte fordert

die Bundesregierung anlässlich des Jahrestages der

UN-Kinderrechtskonvention am 20. November auf, die Verankerung der

Kinderrechte im Grundgesetz zügig voranzutreiben. „Wir sind davon

überzeugt, dass eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz

Kinder als Träger eigener Rechte stärkt und die Beachtung ihrer

Interessen in Justiz und Verwaltung verbessert“, so Claudia Kittel;

Leiterin der Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention des

Deutschen Instituts für Menschenrechte.

Über die Ausgestaltung einer entsprechenden Grundgesetzänderung

berät derzeit eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die bis spätestens Ende

2019 einen Vorschlag ausarbeiten soll. Kittel: „Für die Arbeit an

einem Formulierungsvorschlag empfiehlt sich der Blick nach Hessen.

Denn der Vorschlag zur Änderung der Hessischen Verfassung greift die

drei kinderrechtlichen Dimensionen Schutz, Förderung und Beteiligung

uneingeschränkt auf und kann insofern als Vorbild dienen.“ Er stieß

auf breite Akzeptanz und wurde von knapp 90 Prozent der Wählerinnen

und Wähler in einer Volksabstimmung am 28. Oktober unterstützt.

Hessen wird damit als 15. Bundesland die Kinderrechte in seiner

Landesverfassung festschreiben.

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes

(UN-Kinderrechtskonvention) wurde am 20. November 1989 von der

Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. 196 Staaten

haben die Konvention bisher ratifiziert, darunter auch Deutschland.

WEITERE INFORMATIONEN

Kinderrechte ins Grundgesetz. Kinder als Träger von

Menschenrechten stärken. Berlin: Deutsches Institut für

Menschenrechte, 2016 (Position Nr. 7). http://ots.de/b9uxV7

Pressemitteilung (19.09.18): Kinderrechte stärken – Kinderrechte

ins Grundgesetz – FAQ zum Thema Kinderrechte ins Grundgesetz

http://ots.de/ad3Keb

Landkarte Kinderrechte mit einer Karte zu Kinderrechten in den

Landesverfassungen http://landkarte-kinderrechte.de/

