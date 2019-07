Klaus Steiner: Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete setzt falsche Anreize

„Wir brauchen eine echte, systematische

Zusammenarbeit mit Afrika und keine staatlich geförderte Schleuserei!

Es geht darum, Potenziale in Afrika zu heben und den Menschen in

ihrer Heimat eine Zukunft zu geben. Mit falschen Anreizen locken wir

die Menschen nur in die tödlichen Gefahren des Mittelmeeres, aber vor

allem in die Sahara“. Mit diesen Worten weist Klaus Steiner, der

entwicklungspolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, die

Forderungen von Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete zur

Flüchtlingspolitik zurück.

„Der Vorschlag von Carola Rackete, eine halbe Million Flüchtlinge

aus libyschen Flüchtlingslagern nach Europa zu holen, ist bestenfalls

naiv und geht völlig in die falsche Richtung“, kritisiert Steiner.

„Mit so etwas befördern wir nur das Geschäft der Schlepper in Afrika

– und der AfD in Deutschland.“ Es müsse jedem klar sein, dass so eine

Aktion nur einen unglaublichen Anreiz setzt, sich auf den Weg nach

Europa zu machen. „So etwas wird in Afrika sofort registriert. Die

Flüchtlingslager in Libyen wären sofort wieder voll. Wir würden die

afrikanischen Transitländer wie Burkina Faso oder Niger zusätzlich

massiv belasten. Aber vor allem: Es würden viele, viele Menschen den

Weg durch die Sahara versuchen. Schon heute sterben dort viel mehr

Menschen auf ihrem Weg nach Europa als im Mittelmeer“, sorgt sich

Steiner.

Außerdem erweise ein solches Vorgehen vielen afrikanischen Ländern

einen Bärendienst. „Es sind nämlich vor allem die jungen Leute, die

vor Ort gerade nicht zu den ärmsten gehören, die sich auf den Weg

nach Europa machen. Nur sie können die Schlepper bezahlen oder dafür

einen Kredit aufnehmen. Es sind aber gerade diese jungen Leute, die

in den afrikanischen Ländern dringend gebraucht werden. Das hat mir

zum Beispiel auch der Bischof von Dakar ausdrücklich bestätigt, “

meint Steiner, der gerade von einer Arbeitsreise aus Tansania

zurückgekehrt ist. „In vielen Ländern Afrikas – beispielsweise

Äthiopien, Ruanda oder Botswana – beobachten wir gerade große

Veränderungen. Sie gestalten die Zukunft und schaffen Perspektiven

vor Ort. Was wir jetzt tun müssen: Wir müssen diesen Ländern und

anderen Ländern, die gerade diesen Weg betreten, die Hand zu einer

echten Zusammenarbeit und Partnerschaft reichen. Afrika hat

unglaublich viele Potenziale. Da muss man gemeinsam aufbauen. Da

haben alle etwas davon.“

Steiner unterstützt daher den Weg, den Bayern in der

Entwicklungszusammenarbeit einschlägt, nicht zuletzt mit dem Besuch

von Ministerpräsident Dr. Markus Söder in Äthiopien. „Es geht nicht

um mehr Entwicklungshilfegeld mit der Gießkanne, sondern um eine

gezielte, systematische Zusammenarbeit beim Aufbau einer

funktionierenden Verwaltung, in der Bildung und in der Wirtschaft.“

