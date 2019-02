Klimaschutzgesetz: Zivilgesellschaft stellt Mindestanforderungen vor

Mit einem Klimaschutzgesetz möchte die

Bundesregierung laut Koalitionsvertrag die Einhaltung der

Klimaschutzziele 2030 gewährleisten. Der Referentenentwurf aus dem

Bundesumweltministerium wurde nun öffentlich. Die Klima-Allianz

Deutschland begrüßt diesen Schritt, kritisiert aber an dem Gesetz

mangelnde Ambitionen. Das zivilgesellschaftliche Bündnis reagiert mit

einer Liste von Mindestanforderungen, die das Gesetz zu erfüllen

habe.

„Endlich hat die Umweltministerin den Entwurf eines

Klimaschutzgesetzes vorgelegt. Gemessen an der Klimakrise müsste das

Gesetz aber deutlich ehrgeiziger ausfallen“, erklärt Dr. Christiane

Averbeck, Geschäftsführerin der Klima-Allianz Deutschland. Die im

Klimaschutzplan 2050 formulierten Sektorziele für 2030, an denen sich

der Gesetzentwurf orientiert, seien nicht kompatibel mit den

Klimazielen von Paris. „Eigentlich müsste Deutschland mit diesem

Gesetz den Weg zur Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad ebnen.

Die Bundesregierung ist gefordert, gemeinsam mit dem

Klimaschutzgesetz ein Gesetzespaket zu beschließen, das neben einem

Kohleausstiegsgesetz auch konkrete, zeitnahe Maßnahmen zur

Emissionsreduktion in den anderen Sektoren umfasst. Und zwar noch vor

der Sommerpause.“

Die Klima-Allianz Deutschland begrüßt, dass im Referentenentwurf

des BMU eine Ressort-Verantwortung vorgesehen ist, mit der es zur

Aufgabe der jeweiligen Ministerien wird, sowohl Maßnahmenpakete zu

erarbeiten als auch sicherzustellen, dass die erforderlichen Mittel

zur Zielerreichung verfügbar sind. „Ebenfalls positiv zu bewerten

ist, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen regelmäßig und unabhängig

überprüft werden soll. Wenn ein Ministerium die Vorgaben nicht

erreicht, muss es teure Emissionszertifikate aus eigener Tasche

bezahlen“, so Averbeck weiter. Dies seien wichtige Hebel, um die

Ministerien in die Verantwortung zu nehmen.

