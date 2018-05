Kölner Stadt-Anzeiger: Käßmann bezweifelt Reform-Willen des Papstes – Ex-Bischöfin: Priesterweihe von Frauen als Folge des Drucks durch wachsenden Priestermangel möglich

Köln. Die evangelische Theologin und frühere

Landesbischöfin von Hannover, Margot Käßmann, bezweifelt den Willen

von Papst Franziskus für Reformen in der katholischen Kirche. „Noch

sehe ich nicht, dass sich durch diesen Papst in der katholischen

Kirche wirklich Grundstürzendes verändert“, sagte Käßmann dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe). Allerdings könne die

Rückbesinnung auf die Bibel zur Auflösung institutioneller

„Verkrustungen“ führen, gab Käßmann mit Blick auf die

Kirchengeschichte und speziell die Reformation zu bedenken.

In der Frage der Ordination beziehungsweise Priesterweihe von

Frauen, deren Ablehnung der Vatikan soeben erneut bekräftigt hat,

sieht Käßmann die protestantische Kirche mit ihrem Prinzip synodaler

Entscheidungen entscheidend im Vorteil. Sie sei als Frau in ihre

kirchlichen Ämter gewählt worden. „So weit müssen sie in der

katholischen Kirche erst noch kommen.“ Zwar müsse jede Kirche ihre

Position zu den Frauen mit sich selbst ausmachen. Gleichwohl führe

der Priestermangel in der katholischen Kirche womöglich doch noch

dazu, dass Frauen zugelassen würden. „Der liebe Gott hat Humor“, so

Käßmann. Die katholische Kirche habe „tolle Theologinnen“, und sie

kenne etliche, „die sich zum Priesteramt berufen fühlen“.

