Kölner Stadt-Anzeiger: Laschet trifft Erdogan in Schloss Wahn in der Nähe des Flughafens – Ministerpräsident will über inhaftierte Deutsche sprechen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) trifft den

türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Schloss Wahn in

der Nähe des Kölner Flughafens. Das erfuhr der „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe) aus Regierungskreisen. Das kurze

Gespräch soll am Samstag vor der geplanten Eröffnung der Kölner

Ditib-Moschee stattfinden. Es bleibe dabei, dass Laschet selbst nicht

an der Eröffnung teilnehme. Themen der Begegnung sollen laut der

Angaben die Gemeinsamkeiten zwischen NRW und der Türkei sowie die

wirtschaftlichen Potenziale sein. Die internationalen Beziehungen

benötigten den offenen Austausch, aber auch den kritischen Dialog,

hieß es. Deswegen werde Laschet auch den Umgang mit den

Menschenrechten und der Pressefreiheit sowie die Situation der

inhaftierten Deutschen aus NRW in der Türkei ansprechen. Die

Eröffnung der Kölner Ditib-Moschee sei dazu nicht der geeignete Ort.

Der Ministerpräsident habe aber immer betont, dass jeder Staatsgast

des Bundespräsidenten, der auch Nordrhein-Westfalen besuchen will,

auch vom Regierungschef protokollarisch empfangen werde, wenn der

Gast dies wünsche.

