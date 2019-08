Kölner Stadt-Anzeiger: Lieferdienst Flaschenpost will ins Ausland expandieren – Chef widerspricht den Vorwürfen der Mitarbeiter

Köln. Der Getränkelieferdienst Flaschenpost aus

Münster will neues Geschäft im Ausland aufbauen. „Wir planen eine

Expansion ins deutschsprachige Ausland und schauen uns weitere

angrenzende Länder an“, sagte Stephen Weich, Geschäftsführer von

Flaschenpost, im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Mittwoch-Ausgabe). Nach seinen Angaben hat das Unternehmen im

dritten Jahr seines Bestehens die Gewinnschwelle erreicht. „Unser

Geschäftsmodell trägt sich. Der Break-even ist je nach Teilmarkt nach

ein bis eineinhalb Jahren erreicht“, sagte der Manager. Zugleich

widersprach er Vorwürfen seiner Mitarbeiter. Diese hatten in einem

anonymen Brief beklagt, dass Klimaanlagen in den Lieferfahrzeugen im

Sommer aus Kostengründen abgeschaltet worden seien. „Es gibt

definitiv kein Abstellen von Klimaanlagen, aus welchen Gründen auch

immer“, sagte Weich. Das Start-up habe zurzeit 1000 Fahrzeuge. Die

älteren davon, circa 200 Stück, hätten keine Klimaanlage und würden

nach und nach durch klimatisierte Fahrzeuge ersetzt.

