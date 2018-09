Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Grüne verlangen umfassende Aufklärung des Todesfalls im Hambacher Forst

Köln. Die Grünen in NRW wollen wissen, inwiefern der

Todessturz eines Mannes im Hambacher Forst möglicherweise mit einem

laufenden Polizeieinsatz in Zusammenhang steht. Der Todesfall im

Hambacher Wald mache sie „zutiefst betroffen“, sagte Mona Neubaur,

die Vorsitzende der NRW-Grünen, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Donnerstag-Ausgabe). Es sei richtig, „dass alle polizeilichen

Maßnahmen auf die Aufklärung des Vorfalls konzentriert“ würden, so

Neubaur. „Wichtig ist jetzt eine umfassende Ermittlung der Umstände,

die zum Tod des Mannes geführt haben“, fügte sie hinzu. Eine

Bewertung des dramatischen Vorfalls verbiete sich derzeit.

