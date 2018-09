Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Maaßens Beförderung

Andrea Nahles ist Horst Seehofer fast naiv in

die Falle gelaufen. Gut möglich, dass sich der Fall Maaßen in der SPD

zu einer veritablen Vertrauens- und Führungskrise ausweitet. So

hilflos, kleinlaut, ja überrumpelt hat man die burschikose Partei-

und Fraktionschefin selten gesehen. Der Vorwurf, die Lage völlig

falsch eingeschätzt zu haben, wiegt schwer. Ihr Versuch, Maaßens

Ablösung als Erfolg zu verkaufen, muss fehlschlagen. Die Folgen

sind vor allem für die aufgeraute SPD nicht abzusehen. Eines aber

gilt als sicher: Das Maaßen-Spektakel ist dazu geeignet, eine

Koalition, die sich selbst die Maske vom Gesicht reißt, in einer

ohnehin aufgeheizten politischen Stimmung weiter zu destabilisieren.

