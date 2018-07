Kölner Stadt-Anzeiger: Verfassungsrechtler Bertrams nennt bilaterale Flüchtlingsabkommen „absurd“ EU-Gipfel zur Migration „hat keine Probleme gelöst“

Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs für

Nordrhein-Westfalen, Michael Bertrams, hat die bilateralen Abkommen

zwischen Deutschland und 14 der EU-Mitgliedsstaaten zur Rücknahme von

Flüchtlingen scharf kritisiert. „In meinen Augen muten diese

Vereinbarungen absurd an. Denn im Kern versprechen die betreffenden

Länder – unter ihnen Griechenland und Spanien – nichts anderes, als

künftig das ohnehin geltende EU-Recht zu beachten“, schreibt der

Jurist im „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Montag-Ausgabe). Der EU-Gipfel in

Brüssel zur Migration habe keine Probleme gelöst. Der erzielte

Kompromiss sei „ein Wunschzettel, ein ungedeckter Wechsel auf die

Zukunft“. Zu einer wirksamen und humanitär vertretbaren Lösung der

„Sekundärmigration“, der Binnenwanderung von Flüchtlingen innerhalb

der EU, trat Bertrams für eine konsequente Anwendung der immer noch

geltenden Dublin-Verordnung ein. Sie sieht vor, dass derjenige Staat

für einen Flüchtling zuständig ist, in dem dieser erstmals die EU

betreten hat. Zwar fehle es nach wie vor an einer verbindlichen und

fairen Verteilung auf alle EU-Mitgliedsstaaten als „A und O einer

umfassenden europäischen Lösung“. Doch habe Bundeskanzlerin Angela

Merkel (CDU) bereits das Scheitern einer solchen Lösung und damit der

Dublin-Verordnung festgestellt, kritisierte Bertrams.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell