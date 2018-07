Birgit Bessin: Kopftuchverbot der AfD von allen Altparteien im Landtag abgelehnt (FOTO)

Plenardebatte um Kopftuchverbot für Kinder und Jugendliche zeugtvom Geist der Unfreiheit der Altparteien

Zum von allen Altparteien abgelehnten Antrag der AfD-Fraktion im

Landtag (Drucksache 6/8992 v. 19.06.2018) erklärt Birgit Bessin,

stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg:

„Wenn es einen Justizminister Ludwig nicht stört, dass muslimische

Mädchen vom politischen Islam auch in Brandenburg unter Kopftücher

gezwungen werden, zeugt das nur von der ungebrochenen, unheilvollen

SED-Tradition der Linken, wo Zwang und Unfreiheit zum

Selbstverständnis gehör(t)en. Das ist nicht weiter verwunderlich.

Aber wenn dann die Merkel-Truppe im Landtag sich noch bemüßigt fühlt,

hier in die gleiche Kerbe zu hauen, um sich bei ihrem erträumten

Linken-Koalitionspartner anbiedern zu müssen, dann ist wieder ein

Stück Parlamentskultur verloren gegangen. Insbesondere, nachdem die

Linken-Abgeordnete Dannenberg der AfD unterstellt hatte: „Wollen Sie

wieder Bücher verbrennen?“ Während diese blinde Hetze ohne jeglichen

Realitätsbezug und Anstand nur von der Panik der SED-Erben zeugt,

ihre Pfründe zu verlieren, muss daran erinnert werden, dass es eben

dieser SED-Ungeist der Unfreiheit war, der noch 1989 Menschen an der

Berliner Mauer töten ließ, nur, weil sie in die Freiheit wollten. Dem

Geist der Freiheit konnte die SED-PDS-Linke aber nie etwas Positives

abgewinnen, deshalb ist die Ablehnung unseres Antrages für ein

Kopftuchverbot für Kinder und Jugendliche auch nicht überraschend.

Für jeden erkennbar bei Rot-Rot: Eine üble Mischung aus

Menschenverachtung und Verblendung, gepaart mit einer Ignoranz der

Realität und Arroganz der Macht. Und was macht die CDU als

Opposition? Sie unterstützt willfährig die Regierung. Wie tief ist

die Merkel-Senftleben-CDU gesunken, wenn sie glaubt, sich hier bei

den Vertretern der Unfreiheit einreihen zu müssen, um bei der

nächsten Landtagswahl an die Macht zu kommen?“

