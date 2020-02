Kommentar: Bloß nicht verbieten! // von Moritz Döbler

AfD verbieten, dann ist das Problem gelöst? Nein, so einfach

ist das nicht. Ein Verbotsverfahren anzustrengen, wäre der rechtlich wie

politisch untaugliche Versuch, die fremdenfeindliche, rückwärtsgewandte und

regelmäßig widerwärtig auftretende Partei in den Griff zu kriegen. Die AfD

duldet zwar in ihren Reihen Rechtsextreme, und manche sehen sie sogar als eine

Vorfeldorganisation rechtsextremer Gruppierungen. Aber in Deutschland gelten

hohe Hürden für Parteienverbote, wie im Fall der NPD zu lernen war.

Hinzu kommt: Anders als die NPD ist die AfD zu einer Partei gereift, die in

vielen Kommunalparlamenten, in allen Landtagen und im Bundestag sogar als

stärkste Oppositionspartei vertreten ist. Dorthin haben sie demokratische Wahlen

gebracht. Diese politische Kraft lässt sich nicht einfach verbieten. Es zu

versuchen hieße, sich in langwierige, aussichtslose Verfahren zu verstricken und

zudem der Erzählung der AfD Vorschub zu leisten, sie werde systematisch

unterdrückt.

Anders ist es mit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz.

Selbstverständlich müssen Gruppen und Einzelpersonen innerhalb der AfD, die

rechtsextreme Positionen vertreten und Verbindungen zu radikalen Gruppen

pflegen, beobachtet werden. Der “Flügel” und die “Junge Alternative” sind

bereits als Verdachtsfälle eingestuft. Das heißt, dass bei ihnen der Einsatz

nachrichtendienstlicher Mittel erlaubt ist, auch wenn sie noch nicht offiziell

beobachtet werden. Die ganze Partei unter Generalverdacht stellen zu wollen,

dürfte aber wie bei einem Verbotsverfahren rechtlich und politisch in eine

Sackgasse führen. Und man liefe Gefahr, auch die einfachen Mitglieder und die

Millionen Wähler der Partei zu kriminalisieren. Stattdessen gilt es, sie mit

Argumenten zurückzugewinnen.

