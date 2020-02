Kommentar / Wie es weitergeht für die Real-Belegschaft = Von Georg Winters

Es liegt in der Logik des Begriffes, dass ein

Immobilien-Investor vor allem eines hat: Interesse an Immobilien. Insofern ist

das absehbare Ende der Hängepartie beim Verkauf der SB-Warenhauskette Real eine

gute Nachricht für das Käufer-Konsortium, das Warenhäuser in meist guten Lagen

kauft. Und für die Real-Muttergesellschaft Metro. Sie kann endlich einen

Schlussstrich unter das Kapitel Real ziehen und sich auf das konzentrieren, was

das Unternehmen einst groß gemacht hat: den Großhandel mit seinen neuen

Erscheinungsformen und Aufgaben. Womöglich steigt danach in den Augen

potenzieller Investoren endlich die Attraktivität eines Konzerns, für den Real

seit Jahren ein Mühlstein um den Hals ist und bei dem die Eigentümer seit Langem

eine Wertsteigerung fordern. Der Verkauf verringert zumindest vorübergehend auch

den Druck auf die Konzernspitze.

Für die Real-Beschäftigten ist die Unsicherheit dagegen noch lange nicht vorbei.

So mancher Mitarbeiter wird relativ schnell seinen Job verlieren, weil rund jede

sechste Niederlassung schon jetzt vor dem Aus steht. Andere werden einen neuen

Arbeitgeber finden bei Konzernen, die einzelne Filialen oder Filialpakete

übernehmen. Für wie lange, weiß niemand. Denn die Erfahrung lehrt: Käufer wollen

nur schöne Stücke, den Rest nehmen sie in Kauf, aber auch das nur vorübergehend.

Real ist ein weiteres Stück deutscher Handelsgeschichte, das seinem Ende

entgegengeht. Auch der Markenname hat nur noch eine begrenzte Halbwertzeit. Kein

Edeka oder Kaufland wird sich auf Dauer mit dem Namen Real schmücken wollen. Der

traurige Schlussakt einer Tragödie, bei der wie so oft die Belegschaft der große

Verlierer ist und für Management-Fehler der Vergangenheit büßt.

