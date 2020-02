Kommentar zu steigenden Zahlen von Krebserkrankungen

Mit zunehmendem Alter steigt gefühlt die Zahl der Einschläge, wie

es im Bekanntenkreis heißt. Neben Diabetes, Arthrose oder dem ersten Stent kommt

häufiger die Schreckensnachricht: Krebs. Auch die Wahrscheinlichkeit, an einem

Tumor zu erkranken, nimmt mit dem Lebensalter zu. Aber nicht nur das: Andere

wichtige Risikofaktoren sind Rauchen, ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung.

Würde hier mehr geschehen, könnten vier von zehn Krebsfällen verhindert werden.

Wie ginge das? Etwa mit Ermunterung zur Bewegung, mit sicheren Radwegen, mehr

begrünten Erholungsflächen. Mit Ermutigung dazu, mehr Gemüse zu essen und

weniger Fett und Zucker. Mit einer klaren Lebensmittelkennzeichnung in diesem

Sinne. Die Abkehr von industriell hergestelltem Fast Food fällt vielleicht nicht

jedem leicht, tut aber auch nicht weh. 500 000 Krebsneuerkrankungen gibt

es jährlich allein in Deutschland. Möglich wären also grob 125 000

weniger. 125 000 Menschen, denen die schockierende Diagnose erspart

bliebe, die sich nicht Monate durch Therapien voller Nebenwirkungen quälen

müssten, die nicht an Erschöpfung litten. Deren Familien nicht in kürzester Zeit

oder nach einigen Jahren Abschied nehmen müssten. Auch wenn Deutschland in der

Krebsmedizin international mit vorn liegt – die Zahl der Leidensgeschichten

ließe sich allein durch nicht medizinische Maßnahmen drastisch verringern.

