Kommentar zur Corona-Politik an Schulen

Kaum bewegen die Temperaturen in Deutschland sich kontinuierlich auf den Nullpunkt und die Regionen darunter zu, hat der heiße Herbst in den Schulen begonnen, dem ohne Zweifel ein heißer Winter folgen wird. Das wird anstrengend und schwierig – je kälter es wird, desto schwieriger und anstrengender. Schon jetzt ist klar, dass “warm anziehen” – im praktischen wie im übertragenen Sinne – die richtige Devise für alle am Schulleben beteiligten Schüler, Lehrer, Eltern und Politiker ist. Schon das Lüften im Unterricht alle 20 Minuten ist bei herbst- und winterlichen Temperaturen nicht so leicht wegzustecken. Und damit fangen die Unbequemlichkeiten und Probleme des Schulalltags unter Corona-Bedingungen ja gerade erst an.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/39937/4736650

OTS: Stuttgarter Nachrichten

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell