Kommentar zur Libyen-Konferenz: Schluss mit der Zurückhaltung¶

Die jüngste Libyen-Konferenz hat wichtige Voraussetzungen

geschaffen, um einen – wahrlich schwierigen – politischen Friedensprozess zu

ermöglichen. Dessen Erfolg keineswegs sicher ist, zumal die Motive und Ziele der

in Berlin Versammelten höchst unterschiedlich bleiben. Ob die ausländischen

Akteure ihre Kämpfer aus Libyen zurückholen und die Waffenlieferungen – wie von

der UNO längst gefordert – gestoppt werden, hängt auch davon ab, wie geeint die

EU ihr Gewicht zur Entspannung in Nordafrika einsetzt. Dass die EU überhaupt mit

einer Stimme über das Libyen-Problem spricht, kann sich die deutsche Regierung

durchaus als Verdienst anrechnen lassen. Ebenso, wie man es nicht hoch genug

bewerten kann, dass sie das Schweigen in Richtung Russland überwunden und über

alle Differenzen hinweg wieder einen Draht nach Ankara gefunden hat. Insgesamt

zeigt sich, dass das “Projekt Libyen” mehr ist als der Versuch, ein dem

Terrorismus anheim gefallenes Bürgerkriegsland zu befrieden, um das Leben

Zehntausender Bedrängter zu retten. Dass man bei der Absicherung von Vernunft

das Thema militärische Gewalt nicht ausklammern kann, sollte niemanden

verleiten, Unbedachtes in bereitgestellte Mikrofone zu plappern. Und noch eines

hat sich gezeigt: Wenn die Bundesregierung ihre allzu oft geübte außenpolitische

Untätigkeit überwindet und statt Soldaten Waffen der Diplomatie einsetzt, kann

Deutschland höchst Sinnvolles bewirken in unserer fragilen Welt.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4497498

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell