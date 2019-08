Krisengebiet Ostukraine „von der Welt vergessen“: Immer weniger Helfer vor Ort (FOTO)

Dramatische Entwicklung in der Ostukraine: Während die Lage derKinder und Familien durch den andauernden Konflikt mit Separatistenimmer schlimmer wird, haben zahlreiche Hilfsorganisationen ihreUnterstützung stark eingeschränkt oder komplett beendet. Daraufweisen die SOS-Kinderdörfer weltweit hin.

„Nach fünf Jahren Krieg sind die Menschen erschöpft“, erklärt

Serhii Lukashov, Leiter der Hilfsorganisation in der Ukraine. „Ihre

Ressourcen sind aufgebraucht – sowohl materiell als auch

psychologisch.“ Mehr und mehr Familien brächen auseinander, sodass

Kinder in Heimen landen, unter Jugendlichen machten sich Süchte breit

und Aggressionen nähmen zu. Viele der 200.000 betroffenen Jungen und

Mädchen seien durch Gewalt und die anhaltende Bedrohung schwer

traumatisiert. „Die Kinder leiden unter Angstattacken, Schlaf- und

massiven Sprachproblemen“, ergänzt Lukashov. „80 bis 90 Prozent aller

Erstklässler hinken aufgrund ihrer psychologischen Belastung in der

Sprachentwicklung hinterher und bräuchten dringend Unterstützung.“

Doch laut Lukashov fehlt genau diese Hilfe: „Aktuell sind die

SOS-Kinderdörfer die Einzigen, die entlang der Kontaktlinie zwischen

den von Separatisten und der Regierung kontrollierten Gebieten

qualifizierte psychologische Unterstützung leisten. Andere

Organisationen haben vor allem zu Beginn des Konflikts Nothilfe

geleistet. Fünf Jahre später sind viele von ihnen nicht mehr da.“

Auch zahlreiche lokale Helfer und Sozialarbeiter seien

desillusioniert, ausgebrannt oder in andere Regionen des Landes

gezogen. Das führe dazu, dass in manchen Regionen zwei bis drei

Sozialarbeiter für bis zu 30.000 Menschen zuständig seien. Lukashov:

„Die Menschen hier haben das Gefühl, von der Welt vergessen worden zu

sein!“

Um möglichst viele Kinder und Familien zu erreichen, sind die

SOS-Kinderdörfer mit mehreren mobilen psychosozialen Teams entlang

der Kontaktlinie im Einsatz, die verschiedene Therapien sowie

Kinderaktionen anbieten.

