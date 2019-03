Kündigungsstudie 2018: Alleine 12 Prozent der Kündigungen eindeutig fehlerhaft

Kündigung per WhatsApp & Co.: 5 Prozent der

Kündigungen sind allein schon wegen Formfehlern anfechtbar. Diese und

weitere Zahlen hat die Kanzlei RATIS gemeinsam mit dem Data Science

Unternehmen ONE LOGIC in ihrer überregionalen Kündigungsstudie 2018

ausgewertet.

Für die Kündigungsstudie wurden 785 Kündigungsfälle untersucht.

Auffällig ist, dass mindestens 12 Prozent der Kündigungen eindeutig

fehlerhaft sind; entweder weil Arbeitgeber den besonderen

Kündigungsschutz missachten oder Formfehler beim Kündigungsschreiben

begehen.

Formale Fehler: 5 Prozent der Arbeitgeber kündigen falsch

Trotz fortschreitender Digitalisierung kann ein Arbeitsvertrag

nicht online gekündigt werden; zulässig ist nur eine schriftliche

Kündigung auf Papier. Das heißt im Umkehrschluss, dass Kündigungen,

die mündlich, handschriftlich oder digital per E-Mail, WhatsApp o.ä.

erfolgen, ungültig und somit anfechtbar sind. 5 Prozent der

Arbeitgeber wissen über diese Tatsache offensichtlich nicht Bescheid.

Besonderer Kündigungsschutz: Fast 7 Prozent der Arbeitnehmer zu

Unrecht gekündigt

Im Arbeitsrecht gelten bestimmte Personengruppen als besonders

schutzwürdig. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber über den allgemeinen

Kündigungsschutz hinaus die Kündigung für diese Personen

ausgeschlossen oder erschwert hat. Dennoch fanden sich bei den

untersuchten Fällen 52 Arbeitnehmer, die trotz besonderem

Kündigungsschutz eine Kündigung erhalten haben. Dazu zählen Menschen

mit Behinderung (73% der schutzbedürftigen Arbeitnehmer), Schwangere

(21%) sowie Betriebsratsmitglieder (6%).

14 Prozent werden fristlos gekündigt

Eine Kündigung kann ordentlich oder fristlos erfolgen. Im Jahr

2018 haben 14 Prozent der Arbeitnehmer eine fristlose Kündigung

erhalten. „In der Regel muss dieser Kündigungsform ein schwerer

Verstoß vorausgehen, damit sie rechtlich haltbar ist. Dennoch hat

sich die Zahl der fristlosen Kündigungen unserer Erfahrung nach

erhöht, weil Arbeitgeber damit ihre Verhandlungsgrundlage verbessern

wollen“, erklärt Sven Galla, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der

Kanzlei RATIS.

Über die Studie

Anonymisierte Auswertung von 785 Kündigungsfällen aus 2018.

Darunter ausschließlich Arbeitnehmer mit Rechtsschutzversicherung.

Statistisch nicht signifikante Ergebnisse. Die Stichprobe kann

Indikatoren für Kündigungsumstände liefern. Durchgeführt vom Data

Science Unternehmen ONE LOGIC.

Mehr: https://ratis.de/kuendigungsstudie2018

