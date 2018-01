„Lasst uns draußen spielen!“ – Deutsches Kinderhilfswerk gibt Motto zum Weltspieltag 2018 bekannt

„Lasst uns draußen spielen!“ ist das Motto des

Deutschen Kinderhilfswerkes für den Weltspieltag am 28. Mai 2018.

Damit will das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit seinen Partnern

im „Bündnis Recht auf Spiel“ darauf aufmerksam machen, dass die

Bedingungen für das Draußenspiel von Kindern verbessert werden

müssen. Gleichzeitig ist das Motto ein Aufruf an die Eltern, ihren

Kindern den nötigen Freiraum dafür zu geben. Kommunen, Vereine,

Initiativen und Bildungseinrichtungen sind aufgerufen, mit einer

Aufmerksamkeit erregenden Aktion am Weltspieltag 2018 teilzunehmen.

„Kinder sollen möglichst viel draußen spielen. So können sie am

besten ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben, wichtige

Naturerfahrungen machen und sich ihren eigenen Sozialraum aneignen.

Aber die Bedingungen dafür haben sich in den letzten Jahren drastisch

verschlechtert, auch durch die zunehmende Verdichtung und

Versiegelung unserer Städte, durch die immer mehr Freiflächen und

Spielmöglichkeiten für Kinder verloren gehen. Zudem fahren gerade in

Wohngebieten viele Autos zu schnell oder nehmen parkend den Kindern

den Platz zum Spielen. Das führt zusammen mit maroden Spielplätzen

und meckernden Erwachsenen dazu, dass unsere Kinder zu wenig draußen

spielen. Auch den Jugendlichen fehlen wohnortnahe Aufenthaltsräume im

Freien, an denen sie sich treffen können, ohne in Konflikt mit

anderen Nutzern zu geraten. Durch die zunehmende Ökonomisierung der

Agrarwirtschaft lädt selbst der ländliche Raum nicht mehr

selbstverständlich zum Draußenspiel ein, zumal hier vielfach der

öffentliche Spielplatz als Treffpunkt für alle fehlt. Wir brauchen

dringend eine kinderfreundlichere Gestaltung des öffentlichen Raums

und mehr Toleranz und Akzeptanz für spielende Kinder“, betont Holger

Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

„Studien des Deutschen Kinderhilfswerkes belegen eindeutig, dass

sich eine kinderfreundliche Stadtplanung und die Möglichkeiten zum

selbstbestimmten Spielen maßgeblich auf die Lebensqualität und

Entwicklungschancen von Kindern auswirken. Gleichzeitig verbessert

sich das soziale Klima in dem Maße, wie die Qualität des Wohnumfeldes

steigt“, so Hofmann weiter.

Der Weltspieltag 2018 wird deutschlandweit zum elften Mal

ausgerichtet. Zum Weltspieltag sind Schulen und Kindergärten,

öffentliche Einrichtungen, Vereine und Nachbarschaftsinitiativen

aufgerufen, in ihrer Stadt oder Gemeinde eine witzige,

beispielgebende und öffentlichkeitswirksame Spielaktion

durchzuführen. Die Partner der im letzten Jahr rund 300 Aktionen sind

vor Ort für die Durchführung ihrer Veranstaltung selbst

verantwortlich. Das Deutsche Kinderhilfswerk stellt umfangreiche

Aktionsmaterialien zum Weltspieltag zur Verfügung.

Weitere Informationen und Rückfragen:

Uwe Kamp, Pressesprecher

Telefon: 030-308693-11

Mobil: 0160-6373155

Fax: 030-2795634

Mail: presse@dkhw.de

Internet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.de

Twitter: @DKHW_de

Original-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell