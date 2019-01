„Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern.“ Ökumenische Woche für das Leben 2019 stellt Suizidprävention in den Mittelpunkt

Vom 4. bis 11. Mai 2019 findet die diesjährige

ökumenische Woche für das Leben statt. Sie widmet sich unter dem

Titel „Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern.“ der

Suizidprävention und stellt die vielfältigen Beratungsangebote beider

Kirchen für suizidgefährdete Menschen und ihre Angehörigen in den

Mittelpunkt. Vor dem Hintergrund von etwa 10.000 Suiziden und noch

deutlich mehr Suizidversuchen in Deutschland pro Jahr will sie den

Gründen von Depression und Todeswünschen nachgehen und Wege für eine

bessere Prävention und Versorgung suizidgefährdeter Menschen

aufzeigen.

Der zentrale Auftakt der Woche für das Leben findet am Samstag, 4.

Mai 2019, um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der

Marktkirche in Hannover statt, an dem der Vorsitzende der Deutschen

Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der Ratsvorsitzende der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich

Bedford-Strohm sowie Landesbischof Ralf Meister (Hannover) und

Bischof Heiner Wilmer SCJ (Hildesheim) teilnehmen.

Im Vorwort zum Themenheft der diesjährigen Woche für das Leben

schreiben Kardinal Marx und Landesbischof Bedford-Strohm, dass es

wichtig sei, Wege für eine bessere Versorgung suizidgefährdeter

Menschen zu eröffnen: „Als Christen wollen wir unseren Mitmenschen

beistehen in ihrem Nachdenken über das, was sie hält und trägt, und

über das, was brüchig und dunkel ist“. Dafür sollen die vielfältigen

Beratungsstellen beider Kirchen in der Öffentlichkeit stärker bekannt

gemacht werden. „In den Hilfsangeboten zum Beispiel der

Telefonseelsorge, der Caritas und der Diakonie stellen sich gut

ausgebildete, zum Teil ehrenamtliche Mitarbeiter ihren Mitmenschen

als Gesprächspartner zur Verfügung, da sie wissen, wie wichtig der

persönliche Beistand in schweren Krisen sein kann“, so Kardinal Marx

und Landesbischof Bedford-Strohm. Mit der Woche für das Leben wird

gezeigt, welche Hilfe und Orientierung der christliche Glaube in

ausweglosen Situationen bieten kann und wie wichtig die Solidarität

des Umfeldes mit dem Mitmenschen, der selbst keinen Ausweg mehr

sieht, ist. Um das Thema zu enttabuisieren und die Sensibilität für

betroffene Menschen und ihre Nöte zu erhöhen, will die Woche für das

Leben einen Beitrag zu einer breiten gesellschaftlichen Beschäftigung

mit diesem Thema leisten.

Das Themenheft, das ab sofort mit weiteren Materialien zur

Vorbereitung der Woche für das Leben verfügbar ist, trägt

unterschiedliche Ansätze der Suizidprävention aus medizinischer,

psychologischer, pädagogischer und pastoraler Perspektive zusammen.

Es zeigt auf, welche Hilfen und Perspektiven der christliche Glaube

in Verbindung mit professioneller Unterstützung anbietet. Außerdem

werden Anregungen für die Gestaltung ökumenischer Gottesdienste

vorgestellt.

Die Woche für das Leben jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal.

Seit 1994 ist sie die ökumenische Initiative der katholischen und der

evangelischen Kirche in Deutschland für die Anerkennung der

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens in

allen Phasen. Die Aktion, die immer zwei Wochen nach Ostersamstag

beginnt und sieben Tage dauert, will jedes Jahr Menschen in Kirche

und Gesellschaft für den Schutz des menschlichen Lebens

sensibilisieren.

Hinweise:

Über die Internetseite www.woche-fuer-das-leben.de können ab

sofort Informationen und Materialien zur Woche für das Leben

kostenfrei bestellt werden. Verfügbar sind das Themenheft,

Motivplakate in DIN A3, DIN A4 und eine Plakatvariante mit Freifeld

zum Eindrucken von Veranstaltungshinweisen, sowie eine Postkarte, die

sich zum Auslegen in Kirchen oder Institutionen eignet. Alle

Materialien stehen auch als Download bereit.

Zur zentralen Eröffnung am 4. Mai 2019 wird es zu einem späteren

Zeitpunkt noch eine eigene Presseeinladung geben.

Hannover, 31. Januar 2019

Pressestelle der EKD

Annika Lukas

Diese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der EKD, der

Deutschen Bischofskonferenz, der Landeskirche Hannover und dem Bistum

Hildesheim zeitgleich verschickt. Mehrfachsendungen bitten wir zu

entschuldigen.

