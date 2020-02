Linksparteichef Riexinger fordert Betriebsratspflicht in allen Unternehmen

Linksparteichef Bernd Riexinger will mit seiner Partei einen

“sozial-ökologischen Systemwechsel” in Deutschland einleiten und fordert eine

Betriebsrats-Pflicht in allen Unternehmen bis hin zu Start-ups. “Die Linke muss

an einem Gesamtkonzept arbeiten, das konsequenten Klimaschutz, die Sicherung

industrieller Arbeitsplätze und die gerechtere Verteilung allgemeiner Güter wie

Bildung, Erziehung und Gesundheitsversorgung zusammenbringt. Das soll nichts

weniger als ein sozial-ökologischer Systemwechsel werden”, sagte Riexinger der

Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Samstag). Zumindest müssten VW, Audi, Daimler

und BMW umgebaut werden zu nachhaltigen Mobilitätskonzernen. “Das Modell des

freien Marktes hat sich da nicht bewährt.” Ginge es nach den Managern, würden

noch mehr Premium-Limousinen und SUVs gebaut, um möglichst hohe Gewinne zu

erzielen. “Wir brauchen eine Demokratisierung der Wirtschaft.” Immer mehr

Arbeitnehmer in der Digitalbranche etwa befänden sich in prekären

Arbeitsverhältnissen. “Deren Arbeitsverträge werden dann einfach nicht

verlängert, wenn sie sich zum Beispiel für einen Betriebsrat einsetzen. Es muss

in Deutschland eine Pflicht zur Gründung von Betriebsräten geben, auch in

Start-ups.” Es dürfe nicht sein, dass Menschen, die sich für einen Betriebsrat

und für ihre Rechte einsetzten, ihren Job verlören.

