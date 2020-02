Ankara erwartet Unterstützung von Deutschland

In der Eskalation zwischen der Türkei, Russland und Syrien

hat Ankara auch klare Erwartungen an Berlin geäußert. “Wir erwarten von unserem

Partner und Nato-Verbündeten Deutschland Beistand und Unterstützung”, sagte der

türkische Botschafter in Berlin, Ali Kemal Aydin, der Düsseldorfer “Rheinischen

Post” (Samstag). Er wies darauf hin, dass sein Land “der größte humanitäre

Geber der Welt” sei und zwei Drittel aller syrischen Flüchtlinge aufgenommen

habe. “De facto” versorge die Türkei neun Millionen syrische Flüchtlinge und

Binnenvertriebene zu beiden Seiten der türkisch-syrischen Grenze. Diese Last

müsse mit anderen Ländern in Europa gerecht geteilt werden, verlangte der

Botschafter. Die Türkei habe alle ihre Verpflichtungen nach dem

EU-Türkei-Abkommen vollständig erfüllt. “Leider kann ich das Gleiche für die

EU-Seite nicht sagen”, unterstrich Aydin.

