LKR: Wer von einer solchen Bundesregierung regiert wird, braucht keine Feinde mehr (FOTO)

Per Kleiner Anfrage im Bundestag wurde die Bundesregierungkürzlich befragt, wie sie die Risiken im Falle eines EuroaustrittsItaliens bewertet und wie sie in dem Fall einen StaatsbankrottDeutschlands ausschließen will. Die ausstehenden TARGET2-Forderungender Deutschen Bundesbank nähern sich inzwischen der Summe von 1Billion Euro. Die Bundesregierung hat am 05.07.2018 darauf wörtlichgeantwortet: „Die Bundesregierung beteiligt sich nicht anSpekulationen über den Austritt von Mitgliedsstaaten aus derWirtschafts- und Währungsunion.“

Auf die Frage, wie die Bundesregierung es rechtfertigt, dass über

das Target-System hochverschuldeten Ländern weitere Kredite gewährt

werden und damit die TARGET2-Forderungen Deutschlands immer weiter

anwachsen, hat sie geantwortet, dass sie darin kein Problem sehe,

denn „TARGET2-Salden seien systeminterne Verrechnungssalden innerhalb

des Eurosystems“ und weiter „die Summe aller TARGET2-Salden ist

null.“

Dr. Peter Reich, stellvertretender Bundesvorsitzender der

Liberal-Konservativen Reformer (LKR – Die Eurokritiker), sagt dazu:

„Stellen Sie sich vor, Sie leihen einem Nachbarn über die Hälfte

Ihrer Ersparnisse. Der vereinbarte Zinssatz ist 0 % und ein konkretes

Rückzahlungsdatum des Kredites gibt es nicht. Wenn der Nachbar

weiteres Geld benötigt, hat er einfach Zugriff auf Ihr Girokonto,

bedient sich und erhöht die Kreditsumme weiter.“

„Wenn Ihnen diese Konstruktion noch nicht irrsinnig genug

vorkommt, dann denken wir uns das Beispiel wie folgt weiter: Ein

Freund kommt zu Ihnen und warnt Sie, dass es um die Bonität Ihres

Nachbarn immer schlechter bestellt sei. Stimmt, denken Sie sich, in

letzter Zeit hat er sich tatsächlich noch mehr Geld von meinem Konto

geholt als sonst. Aber Sie antworten: Ich beteilige mich nicht an

Spekulationen über die Bonität meines Nachbarn. Ich weiß auch, dass

die Hälfte meiner Ersparnisse im Feuer steht, aber der Saldo aus

meinen Forderungen an meinen Nachbarn und seiner Schulden mir

gegenüber ist doch genau Null.“

„Stellen Sie sich mal vor, die amerikanische Regierung hätte vor

dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers auch so

argumentiert: alles halb so wild, die Forderungen der Gläubiger von

Lehman Brothers saldieren sich mit den Schulden von Lehman Brothers

genau zu Null? Die Wahrheit ist, die Gläubiger von Lehman Brothers

saßen am Ende auf gigantischen Verlusten und waren selbst vom Konkurs

bedroht, die gesamte Finanzwelt ging in die Knie und die bislang

größte Wirtschaftskrise der jüngeren Zeit nahm ihren Lauf.“

Bernd Kölmel, Abgeordneter im Europaparlament und

Bundesvorsitzender der LKR, ergänzt:“Im Bundesfinanzministerium fehlt

es in zwischen gänzlich an Ehrlichkeit und Transparenz, den Bürgern

diese einfachsten volkswirtschaftlichen Zusammenhänge zu gestehen.

Deutschland muss raus aus dem TARGET2-System. In letzter Konsequenz

auch durch einen Austritt Deutschlands aus dem Euro.“

Pressekontakt:

Stephanie Tsomakaeva

Pressesprecherin

Tel: 0172/5726572

Email: Stephanie.Tsomakaeva@lkr.de

Original-Content von: LKR – Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell