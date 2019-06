Luftbelastung nach Großbrand bei Jüterbog – Keine Informationen für die AfD / Birgit Bessin: „Was haben Landesregierung und Kreis zu verbergen?“

Anfang des Monats brannte es auf über 800 Hektar

Fläche auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog im Kreis

Teltow-Fläming. Im Boden: Unterschiedlichste Munition – von Seeminen

bis zu Phosphorgranaten. Auch von radioaktiver Munition war die Rede.

War die Gesundheit der Bürger in der Umgebung bedroht? Um das

herauszufinden, hat die für die Region zuständige

AfD-Landtagsabgeordnete Birgit Bessin bereits zweimal um Einsicht in

die Ergebnisse der durchgeführten Luftuntersuchung gebeten. Bis heute

wurden ihr die Messergebnisse nicht zur Verfügung gestellt.

Birgit Bessin:

„Niemand weiß genau, was da nahe Jüterbog noch alles im Boden

liegt. Die Munitionsbelastung ist so stark, dass Feuerwehrleute im

Brandfall große Teile des Geländes nicht betreten dürfen. Nicht ohne

Grund haben Landkreis und SPD-Innenministerium während des Brandes

die Schadstoffbelastung der Luft messen lassen. Doch warum werden die

Ergebnisse der Untersuchungen nicht öffentlich gemacht? Es ist in

meinen Augen die Pflicht von Kreis und Land, den Menschen vor Ort die

Wahrheit zu sagen. War die Luft durch Schadstoffe chemisch belastet?

Es ist Ausweis der bei Rot-Rot schon immer mangelhaften Transparenz,

dass die Verantwortlichen versuchen, der Wahrheit durch Wegducken aus

dem Weg zu gehen. Ich habe jetzt offiziell beim Kreis Akteneinsicht

beantragt, da das Innenministerium sich für nicht zuständig erklärt

hat. Nach Ansicht des Innenministers gibt es keinen Anlass zur Sorge.

Ob das tatsächlich so ist, werde ich für die betroffenen Bürger

herausfinden und mein Recht auf Einsicht in alle Unterlagen werde ich

notfalls auch gerichtlich durchsetzen. Ich lasse nicht zu, dass die

Menschen in meinem Wahlkreis länger im Ungewissen gelassen werden.“

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell