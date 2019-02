Mal ehrlich … haben wir einen Kita-Notstand? / SWR Bürgertalk am 6.2.2019, ab 22 Uhr, SWR Fernsehen / Bürger, Experten und Politiker bei Gastgeber Florian Weber

Zu wenige Kitaplätze, überlastete Erzieherinnen, gefrustete Eltern– hat Deutschland einen Kita-Notstand? Darüber spricht ModeratorFlorian Weber im SWR Bürgertalk am Mittwoch, 6. Februar 2019 ab 22Uhr.

Die deutschen Kindertagesstätten leiden unter Personalmangel. Die

angespannte Situation bei gleichzeitigem Rechtsanspruch auf

Kita-Betreuung und hohen Qualitätsanforderungen stellt die

Beschäftigten, die Träger, die Eltern und nicht zuletzt die Kinder

oft unter tägliche Anspannung. Das Kita-Personal gehört mit dem

täglichen Stress, der Arbeitsbelastung und dem eigenen hohen

Qualitätsanspruch zu den besonders krankheitsgefährdeten

Berufsgruppen in Deutschland.

Manchmal hilft nur der Rechtsweg

Eltern suchen meist verzweifelt und erfolglos Kita-Plätze für ihre

Kleinen und können sich manchmal nur mit dem Einklagen des

Rechtsanspruchs helfen. Die Träger der Einrichtungen finden einfach

nicht genügend Personal. Der Markt ist leergefegt, insbesondere in

den Ballungsräumen. Politik und Wissenschaft scheinen vom aktuellen

und künftigen Bedarf an Betreuungsangeboten überrascht. In den

Großstädten fehlt es zudem nicht selten an Grundstücken für dringend

notwendige Neubauten.

Diskussion mit Betroffenen, Experten und Politikern

Über all diese Phänomene und Probleme spricht Moderator Florian

Weber mit Betroffenen im SWR Bürgertalk am Mittwoch, 6. Februar, ab

22 Uhr im SWR Fernsehen. Mit dabei als Expertin ist auch die

Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Susanne Viernickel sowie auf

Seiten der Politik Daniel Stich (SPD), Generalsekretär seiner Partei

in Rheinland-Pfalz, und Sabine Kurtz (CDU), Sprecherin ihrer Fraktion

für frühkindliche Bildung im Landtag von Baden-Württemberg.

„mal ehrlich … haben wir einen Kita-Notstand?“ am Mittwoch, 6.

Februar 2019, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung wird am Abend

der Ausstrahlung in der Alten Feuerwache Mannheim aufgezeichnet und

ab 22 Uhr gesendet.

Fotos auf ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links

unter: Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, bei einer der

nächsten Sendungen dabei zu sein, wenden sich bitte per Mail an

mal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv. Am Mittwoch, 20. März 2019,

ab 22 Uhr lautet das Thema: „Mal ehrlich … macht uns die Arbeit

krank?“.

Pressekontakt:

Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,

sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell