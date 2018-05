Manager in Start-ups ticken anders: Manager-Barometer von Odgers Berndtson zeigt ausgeprägten Machtwillen unter Start-up-Managern / Vergütung spielt wichtigere Rolle / „Führungs-Gen“ vorhanden

Was motiviert Sie derzeit für Ihren weiteren

Berufsweg? Dies ist eine der zentralen Fragen des Manager-Barometers

von Odgers Berndtson, an dem jedes Jahr rund 2.000 Führungskräfte aus

Unternehmen aller Branchen und Größenklassen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz teilnehmen. Das „Einsetzen persönlicher

Stärken und Begabungen“ liegt in der aktuellen Befragung – wie

bereits in den Vorjahren – auf dem ersten Platz der

Karrieremotivatoren (66,2 Prozent), gefolgt von der „Freude an der

Führungsaufgabe“ mit 57,8 Prozent. Auch bei Managern aus

Start-up-Unternehmen steht der Einsatz persönlicher Stärken mit

Abstand an erster Stelle (70,3 Prozent). Auf dem zweiten Rang kommt

bei ihnen jedoch schon „Einflussnahme und Macht“ (62 Prozent) als

Motivator für die weitere Karriere, während dies für den Durchschnitt

der Führungskräfte mit 47,3 Prozent erst an vierter Stelle wichtig

ist. Auch durch die Höhe ihrer Vergütung fühlen sich Start-up-Manager

deutlich stärker motiviert als der Durchschnitt Teilnehmer (28

Prozent gegenüber 19,8 Prozent).

„Die Zahlen zeigen deutlich, dass Manager in Start-ups anders

ticken“, kommentiert Kristin van der Sande, Partner bei Odgers

Berndtson und Leiterin der aktuellen Studie, die Ergebnisse. „Manager

in Start-up-Unternehmen haben den Anspruch, dass sich die von ihnen

übernommene Verantwortung nicht nur in attraktiven Aufgaben

ausdrückt, sondern auch im Titel und der Gehaltsstruktur sowie vor

allem in Form einer Beteiligung am Unternehmen“, so die Beraterin,

die Portfolio-Unternehmen von Private Equity- und Venture

Capital-Investoren sowie Großunternehmen bei der Rekrutierung u.a.

aus Start-up-Umgebungen berät.

Dies bestätigen auch die weiteren Ergebnisse des

Manager-Barometers: Befragt nach ihren Karrierezielen, geben Manager

aus Start-up-Unternehmen wesentlich häufiger an, in eine

Gesellschafterrolle bei ihrem Arbeitgeber eintreten zu wollen (46,9

Prozent gegenüber 33,4 Prozent im Durchschnitt). „Unternehmen, die

zunehmend aus Start-ups rekrutieren, müssen sowohl bei der Ansprache

als auch bei der Incentivierung deutlich flexibler und kreativer

werden, wollen sie die besten, digitalen Köpfe für sich gewinnen und

diese zu Höchstleistungen motivieren“, warnt Kristin van der Sande.

„Dies setzt auch den Mut in die Entwicklung von Potenzialträgern und

Quereinsteigern voraus.“

28,4 Prozent aller Führungskräfte, die in Start-ups tätig sind,

besitzen darüber hinaus ein Elternteil, das bereits Geschäftsführer

oder Vorstand eines Unternehmens war. Dies bestätigt, dass Vorbilder

in der Familie durchaus einen Einfluss auf das Karriereziel haben.

„Manager mit –Führungs-Gen– entwickeln oft schon in jungen Jahren den

Wunsch, Geschäftsführer, Vorstand und Gesellschafter zu werden, worin

sie den Ausdruck für Unternehmertum finden“, beobachtet van der

Sande.

Pressekontakt:

eyetoeye PR Consulting & Communication

Inhaberin Kathrin Lochmüller

im LUXX-Haus, Radilostraße 43, 60489 Frankfurt am Main

Telefon + 49 69 24747100-21, Mobil + 49 172 9998053

E-Mail: kl@eyetoeye-pr.de

Original-Content von: Odgers Berndtson, übermittelt durch news aktuell