Männerbewegung erinnert UN an ihre Menschenrechtscharta

Am 11. Juli 1995 wurden bei Srebrenica über 8000

Jungen und Männer ermordet. Den 24. Jahrestag nahm die

geschlechterpolitische Initiative MANNdat e.V. zum Anlass, die UN

aufzufordern, sich wieder auf die ihre Menschenrechtcharta zu

besinnen.

Der Verein MANNdat e.V. will Nachteile und Benachteiligungen von

Jungen, Vätern und Männern bekannt machen und zu deren Beseitigung

beitragen. Mit Sorge nimmt der Verein in seinem Brief an die UN „zur

Kenntnis, dass sich die Vereinten Nationen immer weiter von ihrer

–Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte– aus dem Jahr 1948

entfernen. In dieser Erklärung hat sich die UN dazu bekannt, dass

alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind (Art.

1), ohne Unterschied gleichen Schutz durch das Gesetz beanspruchen

dürfen (Art. 7) und dass jeder Mensch Anspruch auf alle in dieser

Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen

Unterschied nach Geschlecht (Art. 2) hat.“

Jungen sind häufiger als Mädchen chronisch mangelernährt und von

körperlicher Züchtigung betroffen. Laut UNICEF-Report kommen mehr

Jungen als Mädchen gewaltsam zu Tode. Die Economist Intelligence Unit

hat wissenschaftlich belegt, dass sexueller Missbrauch von Jungen in

vielen Ländern in den Gesetzen vernachlässigt wird. Knapp die Hälfte

der untersuchten Länder hat überhaupt keinen gesetzlichen Schutz für

Jungen. Oft sind die Gesetze spezifisch auf Mädchen ausgerichtet und

erkennen Jungen nicht als Opfer an.

Moderne Geschlechterpolitik in Zeiten von Gender Mainstreaming

muss beide Geschlechter im Blick haben. Indem die UN aber fast

ausschließlich Mädchen und Frauen als schutzwürdige Opfer betrachtet,

trennt sie die Geschlechter in Wertvolle und Verzichtbare und

verweigert Jungen und Männern weitgehend die von ihr formulierten

Menschenrechte.

Der Brief ist unter http://ots.de/YJrjUo zu lesen.

