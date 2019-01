ManpowerGroup bindet Mitarbeiter im Kampf gegen Hacker ein / Kampagne sensibilisiert für Schutz von Kunden- und Bewerberdaten / Fokus liegt auf Phishing, Passwortschutz und Social-Media-Sicherheit

Es ist der Albtraum für jede Firma: Hacker

verschaffen sich unerkannt Zugang zu sensiblen Daten oder legen durch

Viren wichtige Netzwerke lahm. Oft hilft die beste Firewall nichts,

denn ahnungslose Mitarbeiter öffnen den Kriminellen Tür und Tor,

indem sie einen E-Mail-Anhang herunterladen oder auf einen Link

klicken. Laut einer im September veröffentlichten Studie des

Digitalverbands Bitkom und des Bundesamts für Verfassungsschutz

betrug der Schaden für die deutsche Industrie durch Cyberangriffe in

den vergangenen beiden Jahren 43 Milliarden Euro.

Als Personaldienstleister hat die ManpowerGroup mit sensiblen

persönlichen Daten zu tun. Deshalb spielt das Thema Cyber Security

für die Firma eine wichtige Rolle. Auf die erhöhte Bedrohungslage

reagiert die ManpowerGroup, indem innerhalb des Unternehmens das

Bewusstsein für das Thema geschärft wird. Im Rahmen einer globalen

Cyber-Security-Awareness-Kampagne hat der Anbieter von

Personaldienstleistungen vom 22. bis 26. Oktober seine Mitarbeiter

für den Schutz von sensiblen Kunden- und Bewerberdaten geschult.

Durch Kommunikationsmaßnahmen und bei Trainingsmodulen lernten die

Angestellten, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus

ging es um das richtige Berichten von Vorfällen und einen sicheren

Umgang mit Online-Medien und sensiblen Daten. „Unser Geschäft wird

immer digitaler“, sagt Anke Anderie, Managing Director HR bei

ManpowerGroup Deutschland. „Das größte Kapital sind dabei die

Menschen, die für uns arbeiten, und die Daten, die sie uns

anvertrauen. Dieses Vertrauen dürfen wir nicht enttäuschen. Um Fehler

zu vermeiden, müssen wir uns dauerhaft mit dem Thema beschäftigen“.

Belohnung für fleißige Teilnahme an Trainingsmodulen

Zum einen erfolgte die Ansprache der Mitarbeiter über Poster in

den Geschäftsstellen und Beiträge im internen Unternehmensnetzwerk

Yammer. Jeder Tag der Arbeitswoche hatte einen anderen Schwerpunkt.

So lernten die Angestellten unter anderem, wie sie Phishing-Mails

erkennen und den Passwortschutz erhöhen. Ein weiteres Thema war die

Verbesserung der physischen Sicherheit, etwa durch das Tragen des

Mitarbeiterausweises. Der Hintergrund ist, dass so besser auffällt,

wenn Personen sich unerlaubt Zugang zu Mitarbeiterbereichen

verschaffen.

Zum anderen erwarben die Angestellten bei Trainingseinheiten

weitere Kompetenzen. Zur Auswahl standen vier Fokus-Module zu den

Themen Passwortschutz, sicherer Umgang mit Social Media, physische

Sicherheit und Social Engineering. Der letztgenannte Begriff

bezeichnet manipulative Methoden, mit denen Cyberkriminelle

versuchen, von ihren Opfern sicherheitstechnisch relevante Daten wie

Passwörter in Erfahrung zu bringen. Zudem gab es 16 weitere Module

mit einem Themenspektrum vom sicheren Surfen im Netz bis hin zum

richtigen Umgang mit USB-Sticks. Als Belohnung für den Besuch

möglichst vieler Module erhielten die fünf fleißigsten Teilnehmer je

einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher. „Unsere IT-Teams konnten

bereits viele Cyberattacken durch rechtzeitiges Erkennen und Handeln

verhindern“, sagt Anderie. „Künftig sollen jedoch alle unsere

Mitarbeiter ihren Teil zum Informations- und Datenschutz beitragen.

Maßnahmen wie die Cyber-Security-Awareness-Kampagne sind ein

geeignetes Mittel, um das Bewusstsein für die Thematik zu steigern

und den Selbstschutz zu erhöhen“.

