Mecklenburg-Vorpommern: Rasanter Anstieg der Beschäftigtenzahl in der Altenpflege / bpa sieht dennoch weiterhin Versorgungslücken und fordert Umdenken beim Personaleinsatz

In den vergangenen fünf Jahren erhöhte sich die Zahl der

Beschäftigten in der Altenpflege in Mecklenburg-Vorpommern um fast 25 Prozent,

während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse

in der Gesamtwirtschaft im selben Zeitraum lediglich um 5,3 Prozent stieg.

Darauf weist der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) auf

Basis aktueller länderbezogener Daten der Bundesagentur für Arbeit hin. In der

ambulanten und stationären Pflege sind in Mecklenburg-Vorpommern heute gut

15.000 Altenpflegefachkräfte und Pflegehelfer tätig, während es vor fünf Jahren

noch etwas mehr als 12.000 waren.

“Die Pflege zieht immer mehr Menschen in dieses spannende Arbeitsfeld und

schafft im Rekordtempo Jobs und Ausbildungsstellen”, sagt der

bpa-Landesvorsitzende Michael Händel. Die Nachfrage wachse aber gleichzeitig

weiter: “Das ist ein Riesenerfolg und eine noch größere Herausforderung für die

Zukunft der Versorgung unserer pflegebedürftigen Mitbürger. Um die pflegerische

Versorgung zu sichern, müssen wir über die Gewinnung neuer und den Verbleib

vorhandener Pflegekräfte sowie über bereits ergriffene und nötige gesetzliche

Maßnahmen diskutieren – unter anderem auch darüber, wie die knappen

Personalressourcen in der Pflege am besten eingesetzt werden können.”

Deshalb tauschen sich am 21. Januar 2020 rund 600 Vertreterinnen und Vertreter

von Pflegeunternehmen bei der bpa-Qualitätskonferenz in Linstow unter anderem

über neue Konzepte für die Versorgung einer steigenden Zahl von

Pflegebedürftigen aus.

