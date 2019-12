Mehr Zeit zum Zuhören beim Hausnotruf für die Einsamen an Weihnachten (FOTO)

Sie wird oft vergessen im Trubel um Weihnachten: Jenseits vom Glanzder Weihnachtslichter und des freudigen Zusammentreffens gibt es auch Menschenauf der einsamen, nicht festlich illuminierten Seite der Festtage – für dieseseelische Not jenseits des Notfalls ist der Hausnotruf sensibilisiert undverstärkt.

Viele Menschen, oft ältere, verbinden Weihnachten eher mit Einsamkeit. In der

deutschlandweiten Malteser Hausnotruf-Zentrale in Oestrich-Winkel, in der mehr

als 120.000 Kunden registriert sind, gingen in diesem Jahr in der

Weihnachtswoche bis zum 27. Dezember rund 11.500 Anrufe ein. “Davon waren mit

mehr als 400, also fast vier Prozent, soziale Anrufe, bei denen der Knopf

“zufällig” gedrückt wurde”, sagt Sabine Erhardt, stellvertretende Leiterin des

Hausnotrufs. “Für diese Rufe ohne Notfall kommen oft unterschiedliche Gründe

zusammen: dass sie keine Angehörigen mehr haben, dass auch Freunde unterwegs bei

ihren Familien und nicht erreichbar sind, die Geschäfte zu, nicht mehr viel

drumherum passiert – dadurch fühlen sie sich noch einsamer.”

Viele sagten dies aber nicht bewusst, sondern sie wollten nur mal schauen, ob

der Knopf noch funktioniere. “Da wir bereits für diese seelische Not jenseits

des Notfalls sensibilisiert sind, fragen wir nach, was sie bewegt oder wie die

Abendplanung aussieht. Oft stellt sich erst im Nebensatz heraus, dass sie

eigentlich nur jemanden zum Reden brauchen.” Die Hausnotruf-Zentrale hat über

die Feiertage die Besetzung von rund 20 Kräften im Normalbetrieb tagsüber unter

der Woche auf bis zu 25 verstärkt, damit “genügend Zeit bleibt, das Herz

ausschütten zu können.”

Die Themen und Nöte der Menschen sind ganz unterschiedlich. Michaela Faust, die

seit sechs Jahren Anrufe des Hausnotrufs entgegennimmt und schon öfter über

Weihnachten telefonierte: “Wir sind oft der letzte Kontakt zur Außenwelt für

allein stehende Menschen, die sich gerade an Weihnachten einsam fühlen, traurig

sind und reden wollen.”

Erfahrungen aus dem Hausnotruf

Diese traurige Seite jenseits des Weihnachtstrubels hat auch Daniel Basalla,

stellvertretender Leiter des Malteser Hausnotruf in Köln, bereits oft im Dienst

erlebt. Einmal wurde er an Heiligabend aus dem Kreis seiner Familie in den

Einsatz gerufen und betrat die Wohnungen der Betroffenen: “Auffällig war, egal

wo man reingekommen ist, Weihnachten spielte keine Rolle. Es gab keinen

Tannenbaum, keine festliche Dekoration, nichts.” Auch wenn er bei der Begrüßung

erstmal frohe Weihnachten wünschte, waren die Reaktionen oft verhalten. “Oft war

es sogar so, dass mein Gegenüber so reagierte, als realisiere es erst jetzt,

dass überhaupt Heiligabend ist. Das hat mich schon sehr getroffen.”

Hinzu kommt eine Charaktereigenschaft, die vor allem die ältere Generation noch

prägt: Oft haben sie besonders an den Feiertagen eine Scheu überhaupt den

Hausnotruf-Knopf zu drücken. “An Feiertagen erleben wir ab und zu, dass sich der

betroffene Mensch sogar entschuldigt für den Hilferuf und fragt, wo wir denn an

dem Feiertag die Kollegen hergerufen hätten.” Diese höfliche Zurückhaltung –

“Ich möchte keinen belästigen, ich habe ja nichts, kann nur nicht aufstehen” –

habe aber auch ihre Tücken. Daher warnt Basalla: “Wenn jemand stürzt und oder

nicht mehr allein vom Sofa hochkommt, weil die Beine versagen, sollte er oder

sie nicht warten, ob es vielleicht doch noch aus eigener Hilfe gelingt.” Der

Hausnotruf-Experte habe schon gestürzten Menschen angetroffen, die bereits

unterkühlt waren. “Da weiß man, dass derjenige vielleicht um halb 3 Uhr morgens

gestürzt ist, aber bis morgens wartete, weil er in der Nacht niemanden stören

wollte.” Daher lautet beim Notruf die Devise: “In einer Situation, aus der man

allein nicht mehr rauskommt, sofort den Notruf-Knopf drücken. Dafür sind wir

da.”

Initiativen gegen Einsamkeit

Um etwas gegen die Einsamkeit zu unternehmen, hatten beispielsweise die Malteser

Solingen in Kooperation mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Sebastian in

diesem Jahr eine Initiative gestartet und zum “Bergischen Kaffeetrinken” am

zweiten Weihnachtstag eingeladen. “Die Idee entstand aus dem Wissen heraus, dass

Weihnachten für Menschen, die alleine sind oder wenig Geld haben, emotional

besonders schwierig ist. Dagegen wollten wir etwas machen,” so Birgit Guenther

von den Maltesern in Solingen.

An 15 Standorten bundesweit rufen geschulte Ehrenamtliche des Malteser

Telefon-Besuchsdienstes Menschen an, die sich über einen regelmäßigen Austausch

per Telefon freuen. Egal ob in Buxtehude, Bamberg oder Berlin – die Ehrenamtlich

telefonieren zu ausgemachten Zeiten mit den gesprächsbedürftigen Menschen – auch

über die Feiertage.

