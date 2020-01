Miersch erhöht Druck für Ausbau von Windkraft

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch setzt

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beim umstrittenen Ausbau von

Windenergieanlagen an Land unter Druck und fordert eine Beteiligung der

betroffenen Bürger und Kommunen an der Wertschöpfung der Windkraft. In einem

Brief an die Abgeordneten der SPD-Fraktion, der der Düsseldorfer “Rheinischen

Post” (Mittwoch) vorliegt, schreibt Miersch: “Bundeswirtschaftsminister Peter

Altmaier ist jetzt aufgefordert, sich mit Vertretern der Länder und Kommunen an

einen Tisch zu setzen und ein entsprechendes bundesweit einheitliches Konzept

zur Förderung, Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen zu erarbeiten.” Um

die Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Bevölkerung zu erhöhen, sollten

“Kommunen und Bürger an der Wertschöpfung im Rahmen der Windkraft” beteiligt

werden. “Das kann über kommunale Genossenschaften, bürgerschaftliche Anteile an

Windparks bis hin zu Vergünstigungen bei Stromtarifen für Anwohner gehen”,

schreibt Miersch, der zuletzt für ein Windbürgergeld plädiert hatte. Auch bei

anderen großen Infrastrukturmaßnahmen würden beispielsweise Lärmschutzmaßnahmen

von der Allgemeinheit getragen, um Akzeptanz zu fördern, so der SPD-Politiker.

Miersch forderte einen überparteilichen Kompromiss für den Ausbau erneuerbarer

Energien, wie es ihn nach dem Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern für die

CO2-Bepreisung gab, und pochte auf eine abgestimmte Bund-Länder-Strategie zur

Flächenausweisung von Windenergie an Land. Ein ambitionierter Ausbau der

erneuerbaren Energien sei für eine sichere und bezahlbare Stromversorgung

absolut unverzichtbar. “Auch die heimische Industrie ist auf erneuerbare Energie

angewiesen, um ihre Produkte klimaneutral produzieren und anbieten zu können”,

schreibt Miersch in seinem Brief von diesem Dienstag. Insbesondere die Auto-,

Stahl-, und Chemieindustrie habe bereits ihren Bedarf deutlich gemacht.

