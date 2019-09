Mit Marx über Marx hinaus – Eine kritische Gesellschaftstheorie

Die vorliegende Arbeit enthält eine betont wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Marx– Theorie der bürgerlichen Gesellschaft bzw. ihrer kapitalistischen Produktionsweise, so wie diese vor allem in den drei Bänden von „Das Kapital“ vorgestellt wurde. Diese Auseinandersetzung führt einerseits zu dem Ergebnis, dass die meisten Schritte der Marxschen Darstellung sowohl in logischer als auch empirischer Hinsicht als unzulänglich zu kritisieren sind. Das wird von dem Autor hier in umfassender und detaillierter Weise belegt, was den Hauptteil der vorliegenden Arbeit ausmacht. Andererseits zeigt die Auseinandersetzung, dass sich hinter den expliziten Ausführungen von Marx der Aufbau einer anderen Theorie verbirgt. Diese alternative Theorie wird in ihren den Grundlinien offen gelegt. Sie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie mit dem Wesen beginnt, in dem es um den „Heißhunger nach Mehrarbeit“ geht.

Daraufhin folgt laut den Darlegungen in „Mit Marx über Marx hinaus“ von Herbert Rünzi der Schein, der vom sich selbst verwertenden Kapital beherrscht wird. Danach folgen die Erscheinungen, die vom Streben nach Wohl angetrieben werden. Während sich die Prinzipien des Wesens und des Scheins verwirklichen können, kommt es beim Wohl laut dem Autor zu einem Scheitern in dem Sinne, dass die schrankenlose Kapitalakkumulation und damit der Heißhunger nach Mehrarbeit in Gang gesetzt wird. Die alternative Theorie schließt sich damit zu einem großen Kreis, der den Lesern in dem kritischen Buch verdeutlicht wird.

