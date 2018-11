Mitsingkonzert im Christophsbad: Daniela Sauter de Beltré&Joachim Goerke

Mal energiegeladen und mitreißend, mal fein und leise, dazu die Texte der beiden Künstler, die von den großen Themen des Lebens handeln. Das Mitsingkonzert von Daniela Sauter de Beltré und Joachim Goerke verspricht Ruhe, Herzenswärme, Lebendigkeit und Freude. Die beiden versierten Musiker laden sowohl zum Mitsingen wie auch zum Lauschen ein. Die glockenklare Stimme von Daniela Sauter de Beltré, die samtene von Joachim Goerke, sein perlendes Klavierspiel, ihre Gitarre, die das feine Klangbild zu einem wunderbaren Gesamtwerk zusammenführt. Das Klinikum Christophsbad lädt herzlich zum Konzert am Donnerstag, dem 29. November um 19 Uhr in den Herrensaal (Haus 11) ein. Der Eintrittspreis beträgt regulär 10 Euro und ermäßigt 5 Euro.

Das Programm umfasst Eigenkompositionen aus der Feder beider Musiker sowie Lieder aus dem internationalen Repertoire mantrischer Musik. Sie stellen am Abend Lieder ihrer ersten CD ?Siehst Du den Stern? vor.

Mitsingkonzert von Daniela Sauter de Beltré und Joachim Goerke

Donnerstag, 29.11.2018, 19.00 bis 20.30 Uhr, Herrensaal (Haus 11)

Klinikum Christophsbad, Faurndauer Straße 6-28, 73035 Göppingen

Eintritt 10,- Euro, ermäßigt 5,- Euro

Das Klinikum Christophsbad in Göppingen ist ein modernes Akutplankrankenhaus für Neurologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einer über 166-jährigen Tradition. Es besteht, zusammen mit der geriatri-schen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus 8 Kliniken mit ambulan-ten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch sowie neurolo-gisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll, sowie mit der Privat-Patienten-Klinik, dem Zentrum für psychische Gesundheit MentaCare, in Stuttgart. Die spezialisierte Klinikgruppe und das Christophsheim bilden mit über 960 Betten/Plätzen, das Dach für rund 1500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist nach KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) zerti-fiziert.