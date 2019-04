Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel „Demonstrieren reicht nicht“ von Benjamin Weigl zu „Fridays for Future“

Es geht nicht um die Plastikverweigerer, die

radfahrenden Veganer, die Ökostrom-Verbraucher, Biomarkt-Käufer und

Greta Thunbergs dieser Erde. Es geht um die jungen Leute, die am

heutigen Freitag wieder für den Klimaschutz demonstrieren, „Rettet

die Erde“ rufen und trotzdem nichts an ihrem Konsumverhalten ändern.

Wir Menschen der westlichen Welt pflegen einen Lebensstil, der weit

über das hinausgeht, was unser Planet auf Dauer verträgt. Schüler und

Studenten haben das erkannt und die „Fridays for Future“ respektabel

vorangetrieben. Viele von ihnen denken aber nicht genug über ihren

eigenen ökologischen Fußabdruck nach. Man nehme das Beispiel

Smartphones. Klar ist das toll: Alle zwei Jahre ein schnelles,

schickes, neues Handy. Manchmal ist diese Option sogar im Vertrag

verankert, seit neuestem oft schon mit jährlichem Handywechsel. Junge

Menschen lieben diese verlockenden Angebote. Doch wer von ihnen denkt

dabei an die Elektroschrott-Deponien, etwa in Ghana? Mit immer

kürzeren Produktzyklen wachsen die Berge an giftigem Müll an vielen

Orten der Welt. Sie verpesten die Umwelt und erzeugen Treibhausgase.

Zusätzlich führt die erhöhte Nachfrage nach Edelmetallen zu

Kinderarbeit und schlimmen Zuständen in den Minen der dritten Welt.

Gerade jüngere Generationen müssen für diese Zustände die

Verantwortung mit auf sich nehmen. Ähnlich ist es beim Reisen.

Fliegen ist nach wie vor sehr billig möglich. Leider sind es oft

gerade die privilegierten Studenten, die freitags gegen den

Klimawandel aufbegehren, überspitzt gesagt am Samstag aber auf

Instagram Fotos von ihrem Flug nach Asien, Südamerika oder Afrika

posten. Auch die Schüler reisen zu Ostern, Pfingsten und in den

Sommerferien nach Ägypten oder auf Mallorca. Denn Malle, das ist

längst nicht mehr nur einmal im Jahr. Zwar werden junge Menschen

durch Reisen im besten Fall auch weltoffen und gebildet. Dennoch

müssen sich junge „Fridays for Future“-Demonstranten, die sich selbst

zu den Vielfliegern zählen, in Zukunft im Verzicht üben, wenn man sie

ernst nehmen soll. Auch beim alltäglichen Einkauf im Supermarkt

sollten sie mit gutem Beispiel voranzugehen. Es muss nicht der

Biomarkt oder der Unverpackt-Laden sein, wenn das Geld knapp ist.

Plastik lässt sich auch im Discounter vermeiden, vor allem an der

Obst- und Gemüsetheke. Die engagierte junge Generation könnte hier

beweisen, dass sie die Nachfrage steuern und zu einer nachhaltigen

Veränderung beitragen kann. Das gilt auch für Online-Versand und

Kleidungs-Käufe, bei denen es vor allem auch die jungen Menschen

sind, die der Erde Schaden zufügen. Einige wenige Teilnehmer der

„Fridays for Future“ missbrauchen die Demos nur als Legitimation, um

vom Unterricht fernzubleiben. Doch den meisten liegt die Sache

ehrlich am Herzen. Ihre Ehrlichkeit reicht aber bisweilen noch nicht

so weit, um täglich kleine Veränderung anzustoßen. Neben dem

Demonstrieren gehört auch dazu, Eltern und Freunde zum Umdenken zu

bewegen. Liebe Schüler: Fragt eure Eltern doch mal, warum sie euer

Engagement befürworten, selbst aber nicht auf die Straße gehen.

Demonstrieren ist auch am Wochenende erlaubt, nicht nur freitags.

Liebe Studenten: Kulturen kennenlernen und Weltoffenheit sind zwar

schön und gut – aber bewegt eure Freunde doch mal tatsächlich dazu,

die Zahl ihrer (Fern-) Reisen kritisch zu hinterfragen. Es ist an der

Zeit, dass sich die Bewegung im Klaren darüber wird, als was sie in

Erinnerung bleiben will: als schnell verpuffte, belächelte

Initiative, die nichts nachhaltig verändert hat. Oder als die

Generation, die damals, ähnlich der Studentenbewegung der 1960er,

einen Wandel geschaffen hat. Und die irgendwann als Meilenstein der

beginnenden Klimarettung in Schulbüchern verewigt sein wird.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell