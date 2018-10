Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu den Kommunalwahlen in Polen: Polen stellt die Weichen von Ulrich Krökel

Jaroslaw Kaczynski spricht gern Klartext. Und

er schreckt dabei auch vor populistischen Parolen nicht zurück.

Anhänger der Opposition beschimpfte der Chef der regierenden

rechtskonservativen PiS-Partei einmal als „schlechteste Sorte von

Polen“, denen der Verrat in die Gene eingeschrieben sei. Kaczynski

weiß aber auch, wie er die angeblich so abgehobenen Eliten mit ihren

eigenen Waffen schlagen kann. Der Richterschaft des Landes warf er

zuletzt eine ausgeprägte „Oikophobie“ vor. Der elitäre Begriff

entstammt einer philosophischen Debatte und bezeichnet eine Abneigung

gegen das eigene Volk. Kaczynski erläuterte es anders: „Es geht um

den Hass auf die eigene Heimat, und das ist eine Krankheit.“ In Polen

herrscht Wahlkampf. Zwar stimmen die Menschen am 21. Oktober „nur“

über die Zusammensetzung der Kommunalparlamente ab und wählen ihre

Bürgermeister neu. Doch der Urnengang ist der erste landesweite

Stimmungstest nach drei Jahren PiS-Herrschaft. Manche Kommentatoren

haben die Wahl deshalb bereits zum Plebiszit über die

Regierungspolitik erklärt, die Polen unter anderem ein

EU-Rechtsstaatsverfahren beschert hat. Die Brüsseler Kommission hält

die Demokratie im Land für akut gefährdet. Wichtigster Kritikpunkt

ist der Umgang mit der Richterschaft. Nach EU-Lesart versucht die

PiS, sich die Justiz zu unterwerfen. Kaczynski nutzt diesen Streit im

Wahlkampf für seine Zwecke. Statt sich in die Niederungen der

Kommunalpolitik zu begeben, nutzt er die Gelegenheit zur Offensive

gegen alle, die „nicht auf der Seite der Polen stehen“. Der Plan

scheint aufzugehen. In den Umfragen zeichnete sich zuletzt ein Trend

ab, demzufolge die PiS mit landesweit rund 35 Prozent als klarer

Gewinner aus den Wahlen hervorgehen könnte. Vor vier Jahren erreichte

die Partei nur knapp 27 Prozent. Woher die Stärke der PiS und die

andauernde Schwäche der Opposition rühren, lässt sich am besten in

Warschau beobachten, wo die Wählerschaft strukturell als liberal

gilt. Dennoch liefern sich der Kandidat der gemäßigt-konservativen

Bürgerplattform (PO), Rafal Trzaskowski, und PiS-Herausforderer

Patryk Jaki ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der wichtigste Grund dafür ist

die Bilanz der scheidenden PO-Bürgermeisterin Hanna Gronkiewicz-Waltz

nach zwölf Jahren im Amt. Die ehemalige Nationalbankchefin steht in

dem Ruf, die Hauptstadt an ausländische Investoren und inländische

Superreiche ausgeliefert zu haben, statt sich für sozialen

Zusammenhalt einzusetzen. PiS-Kandidat Jaki hingegen sagt: „Die PiS

ist die sozialste Partei in Polen. Sie sorgt sich um die Menschen und

ihre Würde.“ Tatsächlich ist es der PiS in ihren drei

Regierungsjahren gelungen, den Fokus vieler Bürger auf ihre

Sozialpolitik zu lenken. Erstmals gibt es in Polen inzwischen ein

Kindergeld. Der Mindestlohn ist deutlich gestiegen. Die Rente mit 67

wurde zurückgenommen. Vor diesem Hintergrund wünschen sich auch viele

Menschen in Warschau, wo sich nur noch Bestsituierte die Mieten in

Zentrumsnähe leisten können, einen grundsätzlichen politischen

Richtungswechsel. Und das gilt ebenso für andere Städte und Kommunen.

Gelingt es dem Herausforderer Jaki, die Hauptstadt für die PiS zu

erobern, dann wäre dies nicht nur ein weiterer Fingerzeig, dass Polen

auch über das Jahr 2019 hinaus rechtskonservativ regiert werden

dürfte, ungeachtet aller EU-Kritik. Es wäre auch ein persönlicher

Triumph für Jaroslaw Kaczynski. Dessen Zwillingsbruder Lech gewann

2002 die Oberbürgermeisterwahl in Warschau und leitete damit den

Aufstieg der PiS ein. Er starb 2010 als polnischer Staatspräsident

beim Flugzeugunglück in Smolensk. Diesen Tod hat Jaroslaw Kaczynski

bis heute nicht verwunden.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell