Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum EU-Gipfel: Eine Frage der Größe von Christian Kucznierz

Angela Merkel hat geliefert. Sie hat eine

europäische Lösung der Flüchtlingsfrage zustande gebracht, die vor

Wochen noch niemand für möglich gehalten hat. Sie hatte keine Wahl.

Sie hat das auf Druck der wahlkämpfenden Schwesterpartei aus Bayern

schaffen müssen. Aber es war nur durch Merkels Einfluss auf

europäischer Ebene möglich, diese Einigung zustande zu bringen.

Keiner der Staats- und Regierungschefs, egal welcher Partei er

angehört, wollte es zulassen, dass die mächtigste Frau und damit das

wichtigste Land der Europäischen Union ins Wanken gerät durch die

Kraftmeierei einer Regionalpartei. Diese Einigung muss das Ende der

Regierungskrise in Deutschland einläuten. Alles andere wäre

politischer Selbstmord. Natürlich gibt es vieles, was man an den

Gipfelbeschlüssen zur Migration kritisch hinterfragen muss. Warum

etwa sollten sich Regierungen in Afrika Probleme aufhalsen lassen,

die europäische Regierungen gern vom Hals hätten, selbst wenn sie

dafür Geld bekommen? Warum sollte ein chaotischer Staat wie Libyen,

in dem schon jetzt Flüchtlinge in Lagern leben, in denen Gewalt

herrscht, plötzlich humanitäre Standards einhalten? Warum sollte sich

die EU in Abhängigkeit von Staaten begeben, deren Rechtsstaatlichkeit

und Zuverlässigkeit zumindest angezweifelt werden müssen? Die größte

Frage aber ist, warum jetzt auf einmal nicht nur beschlossen ist,

sondern auch umgesetzt werden soll, was jahrelang unmöglich war. Die

Antwort: weil sich die politische Stimmung in Europa gewandelt hat.

Weil der Druck gestiegen ist – nicht nur in Deutschland. Das bedeutet

nicht, dass man plötzlich die Politik machen muss, die den

Forderungen der Populisten entsprechen. Es bedeutet, dass man Politik

machen muss, um Populisten den Boden zu entziehen. Denn sie kommen

nicht aus dem Nichts. Sie werden gewählt – und zwar auch von normalen

Menschen mit Ängsten. Dass die in Zeiten, in denen die Zahl der

Zuwanderung unter der von vor 2015 liegt, irrational sind, steht

dabei zwar auf einem anderen Blatt. Doch klar sein muss auch, dass

wir heute sicher nicht das Ende der weltweiten Wanderungen erleben.

Die Gipfelbeschlüsse zur Migration sind in vielen Bereichen noch

Absichtserklärungen, deren Umsetzung viel Zeit und Geld benötigen

werden – und deren Effizienz im Detail angezweifelt werden darf. Es

ist aber auf jeden Fall gelungen, zu zeigen, dass dieses Europa und

seine Mitgliedsstaaten etwas gemeinsam anpacken wollen. Sie haben

gezeigt, dass es nicht reicht, lautstark etwas zu kritisieren, wie es

Populisten in allen Ländern der EU mittlerweile auch in den

Parlamenten tun. Es geht darum, zu handeln. Die Voraussetzungen sind

nun geschaffen. Wird das der CSU genügen oder braucht sie für ihr Ego

eine Soforthandlung, die, einem Zauberspruch gleich, den Bürgern ihre

Macht demonstriert? Um keiner Illusion zu unterliegen: Die sofortige

Rückweisung von bestimmen Flüchtlingen an der Grenze, die Seehofer

fordert, wird dieser Wirkzauber nicht sein. Dafür ist die Fallzahl zu

gering. Die Frage ist daher: Hat die CSU die Einsicht, ihren

Teilerfolg als solchen zu verkaufen, auch wenn ihr Anteil daran am

Ende vielleicht geringer ist, als versprochen? Hat sie die Vernunft,

nach der Eskalation wieder zu einer konstruktiven Arbeitsatmosphäre

in der Regierungsverantwortung in Berlin zurückzukehren? Und hat sie

gelernt, dass Krawall und Schlagzeilen nicht unbedingt mit

Wählergunst bezahlt werden? Die CSU hätte die Chance, das Ergebnis

dieses EU-Gipfels als Beleg dafür zu nehmen, was sie zusammen mit

Angela Merkel erreichen kann, national wie international. Die Frage

ist, ob sie die Größe dafür hat. Zu wünschen ist es nicht nur ihr.

