Mitteldeutsche Zeitung: Debatte um Meinungsfreiheit/ Geteiltes Echo auf KretzschmarsÄußerungen

Debatte um Meinungsfreiheit/ Geteiltes Echo auf KretzschmarsÄußerungen

Halle. Politikexperten in Sachsen-Anhalt reagieren

teils kritisch, teils verständnisvoll auf die Aussagen des

Ex-Handballprofis Stefan Kretzschmar zu fehlender Meinungsfreiheit in

Deutschland. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche

Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Der Magdeburger Politik- und

Gesellschaftspsychologe Thomas Kliche sagte dem Blatt: „Wir haben

derzeit ein Problem: Grundlegende Kritik in unserer Gesellschaft wird

prinzipiell erst einmal dem Populismus zugeordnet.“ Diese

Vereinfachung belaste Debatten. Es sei allerdings kein neues

Phänomen, dass Widerspruch gegen gesellschaftlichen Konsens Mut

brauche.

Mit Unverständnis reagierte Maik Reichel, Chef der Landeszentrale

für politische Bildung. Kretzschmars Aussagen seien wenig durchdacht:

„Der Satz, es gebe keine Meinungsfreiheit, wird oft einfach so

dahingesagt. Wenn man nachfragt, merkt man, dass es keine wirkliche

Begründung gibt.“ Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner

(CDU) pflichtete dem bei: „Hier wird mit Kanonen auf Spatzen

geschossen. Selbstverständlich kann in unserem Land jeder sagen, was

ihm gefällt.“ Der CDU-Politiker fügte aber auch an: „Nicht jede

Meinung muss auf gesellschaftliche Unterstützung stoßen. Das gilt für

Sportler, Politiker und jeden anderen Menschen auch.“ Er ergänzte in

Richtung Kretzschmar: „Bei Sportlern kommt noch hinzu, dass sie

gerade für junge Menschen häufig Vorbilder sind. Dieser Verantwortung

müssen sie sich bewusst sein.“

Kretzschmar, in Leipzig geboren und langjähriger Profispieler des

SC Magdeburg, hatte zuvor fehlende Freiheiten für Sportler

kritisiert und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst: „Eine

gesellschafts- oder regierungskritische Meinung darf man in diesem

Land nicht mehr haben“, so Kretzschmar. „Wir Sportler haben in

Deutschland eine Meinungsfreiheit, für die man nicht in den Knast

kommt. Wir haben aber keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne.“

Sportler würden sich nur politisch äußern, wenn sie eine

„Mainstream-Meinung“ vertreten, „mit der man nichts falsch machen

kann“.

