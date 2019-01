Thomas Jung: „So weit hat Rot-Rot unser Land gebracht: Gerichtsvollzieher trauen sich nicht mehr zu vollstrecken.“

Mindestens zwei von vier Gerichtsvollziehern in

Brandenburg vollstrecken aus Angst vor Übergriffen derzeit oft keine

Forderungen mehr. So steht es in einem 40-seitigen Beratungsbericht

des Landesrechnungshofs. Zusätzlich sorgt der Krankenstand in den

Amtsgerichten Cottbus, Neuruppin und Oranienburg für

Bearbeitungszeiten von teils mehr als sechs Monaten. Im Jahr 2011

arbeiteten landesweit offiziell 144 Gerichtsvollzieher, derzeit sind

es nur noch 120.

Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Unsichere Arbeitsbedingungen ohne Schutzwesten, eine

vergleichsweise schlechte Bezahlung und Versäumnisse in der

Ausbildung weiterer Gerichtsvollzieher, also schlicht eine rot-rote

Katastrophenplanung, haben zu diesem Desaster geführt. Diese trägt

wie immer die rot-rote Handschrift. Kein Wunder, dass sich der

Krankenstand in den letzten fünf Jahren fast versechsfacht hat.“

