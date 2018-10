Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zur Hessen-Wahl

Auch für Bundeskanzlerin Angela Merkel und die von

ihr geführte CDU wird – angesichts der desolaten Lage der SPD und der

eigenen Schwäche – die Luft immer dünner. Selbst wenn Hessens

Ministerpräsident Volker Bouffier am Ende der Regierungsbildung in

Hessen sein Amt behalten darf – was derzeit noch völlig offen ist -,

bleibt es ein ungemütlicher Herbst für die Kanzlerin. Einen offenen

Aufstand werden die parteiinternen Kritiker vermeiden, weiter in der

Wunde bohren und stänkern aber ganz sicher.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell