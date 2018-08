Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Kauder kritisiert Bischöfe

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Spitzen

der katholischen und der evangelischen Kirche für ihr Verhalten

gegenüber muslimischen Würdenträgern kritisiert. Das berichtet die in

Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). Es

geht um einen Vorfall vor fast zwei Jahren: Bei einem Besuch der

Al-Aksa-Moschee in Jerusalem hatten Kardinal Reinhard Marx und

EKD-Ratspräsident Heinrich Bedford-Strohm das Brustkreuz abgelegt.

Kauder bezeichnete das jetzt bei einer Diskussionsveranstaltung in

Magdeburg als falsches Signal. „Darf man–s Kreuz ablegen? Klar“,

sagte er in einer Diskussionsveranstaltung. „Aber man sollte es

nicht.“ Kauder forderte, das Christentum müsse im Orient sichtbar

bleiben. Für andere Religionen sei das selbstverständlich. „Die

Muslime haben sicher mit dem Kopf geschüttelt“, sagte Kauder. Der

damalige Auftritt der Bischöfe wird von konservativen Christen, aber

auch aus der AfD seit langem kritisiert. Die deutschen Bischöfe

hätten sich damit dem Islam unterworfen, hieß es. Bedford-Strohm hat

das stets zurückgewiesen und betont, man habe das Kreuz nicht nur an

der Moschee, sondern auch an der jüdischen Klagemauer abgelegt. In

beiden Fällen habe man auf eine Bitte der Zuständigen reagiert.

Kauder gilt als Verbündeter der Evangelikalen, einer theologisch

konservativen Strömung. In Magdeburg sprach er über die weltweite

Verfolgung von Christen. Veranstalter war ein Verein, der von einem

Freikirchen-Pastor geführt wird. Kauder beklagte die Unterdrückung

von Christen in muslimischen Staaten, in China und Indien. Aber auch

in deutschen Flüchtlingsunterkünften würden getaufte Menschen von

Muslimen bedrängt, sagte er. Der CDU-Politiker rief dazu auf, den

christlichen Charakter Europas zu erhalten. „Wir sollen uns nicht

sorgen, wenn andere freitags in die Moschee gehen. Ich sorge mich,

warum immer weniger in die Kirche gehen.“ Nicht hinnehmen will der

Fraktionschef, wenn muslimische Mädchen in Deutschland vom

Schwimmunterricht ferngehalten werden. Allenfalls über die

Schwimmkleidung könne man diskutieren.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell