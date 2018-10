Mitteldeutsche Zeitung: Schweizer Radio und Fernsehen Neue Direktorin kommt vermutlich aus Halle

Die neue Direktorin des Schweizer Radio und

Fernsehen (SRF) kommt höchstwahrscheinlich aus Halle. Das berichtet

die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe).

Nathalie Wappler Hagen, MDR-Programmdirektorin in der Saalestadt,

könnte bald an die Spitze des SRF wechseln. Der MDR bestätigte am

Montag, dass Wappler Hagen sich für den Posten zur Wahl stelle. Zuvor

war die Personalie im Rundfunkrat besprochen worden. Nach

MZ-Informationen ist Wappler Hagen die einzige Kandidatin. „So sehr

es den MDR freut, dass sie für diese neue große Aufgabe nominiert

wurde, so sehr bedauern wir ihren möglichen Weggang aus Halle“, sagte

eine MDR-Sprecherin der MZ.

Wappler Hagen ist gebürtige Schweizerin und seit 2016

MDR-Programmdirektorin. Geboren 1968 in St. Gallen, absolvierte sie

journalistische Stationen bei 3sat, im ZDF und beim

öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehen. Von 2009 an arbeitete sie

an der Neuausrichtung des Schweizer Rundfunks mit. 2016 kam sie auf

Vorschlag der MDR-Intendantin Karola Wille nach Halle.

