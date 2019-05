Mitteldeutsche Zeitung: zu Assange

Ein Vorkämpfer der Transparenz ist Assange nie

gewesen. Und auch kein Journalist. Doch seine Methode unterscheidet

sich nicht grundsätzlich von der Arbeit investigativer Reporter. Die

New York Times hat im Jahr 2010 Assange-Dokumente gedruckt. So erfuhr

die Welt von den Folterungen in irakischen Gefängnissen. Würde

Assange in den USA als Spion verurteilt, könnte kein

Enthüllungsjournalist mehr sicher sein, dass ihm nicht das gleiche

droht, wenn er Skandale aufdeckt. Vor ein paar Jahren hätte man diese

Warnung als Alarmismus abgetan. Unter Donald Trump ist die Gefahr

real.

