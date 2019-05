Mitteldeutsche Zeitung: zu May

Das politische Aus der Theresa May war

unausweichlich. Und wie es in Großbritannien üblich ist, wird es der

Abschied vom Partei- und Regierungsamt. Für beide hinterlässt sie

einen gewaltigen Scherbenhaufen. Derweil kreisen die Geier bereits

über der Downing Street, denn es wird für die oder den Nachfolger

keineswegs einfacher werden, im Westminster zu bestehen. Es ist ein

Drama, was auf der Insel passiert – und ein Ende nicht in Sicht. Das

werden nicht nur die Briten spüren. Ganz Europa wird darunter leiden.

