Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Selbstdisziplin

Es liegt in unserer Hand, ob die Virusinfektion noch zu beherrschen ist oder uns vollkommen beherrscht. Das ist keine neue Botschaft: Virologen sagen das seit Wochen. Wer die Rede von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gehört hat, kann eigentlich keinen Zweifel mehr daran haben, wie ernst die Lage ist. Aber haben wir wirklich alle akzeptiert, wie man einem Feind begegnen muss, den man nicht sehen, riechen und hören kann? Darum prüfe sich jeder selbst, ob er im Supermarkt in der Schlange vor der Kasse zwei Meter Abstand eingehalten hat. Und Jugendliche, die in dieser prekären Situation in Parks oder daheim Feten feiern, müssen sich fragen lassen, ob ihr zweiter Vorname Dummheit ist. Wer so handelt, verhält sich rücksichtslos.

