Mitteldeutsche Zeitung: zu EU und Brexit

Etwas mehr als zwei Jahre liegt das britische

Brexit-Votum nun zurück, in ziemlich genau einem halben Jahr wird

Großbritannien die EU verlassen. Auf der Insel hat sich längst Panik

breit gemacht. Fast flehentlich bat die britische Premierministerin

Theresa May beim EU-Gipfel in Salzburg gerade ihre

kontinentaleuropäischen Kollegen, doch auf sie zuzugehen und einen

harten, ungeregelten Austritt abzuwenden. Viel Zeit bleibt nicht mehr

für die Verhandlungen. Ein chaotischer Brexit wäre nicht im Interesse

der EU. Doch es ist erstaunlich, wie standhaft die 27 übrigen

Mitgliedsstaaten bislang sind. Die Briten haben sich verzockt.

