Mitteldeutsche Zeitung: zu Fußball

Die wachsende Kommerzialisierung nervt. Wenn man

sich allerdings vorstellt, Fan in Estland, Weißrussland oder in

Albanien zu sein, dann ist diese Europa League 2 durchaus reizvoll.

In ihr haben Teams kleiner Fußball-Nationen die Gelegenheit, ohne

Vorqualifikation um einen europäischen Titel mitzukicken. Gewinnen

werden sie ihn kaum, weil auch Europas Top-Ligen Teilnehmer schicken

– die Bundesliga einen. Aber der Fan aus einem Außenseiter-Land

wird mit glänzenden Augen seinem Lieblingsverein hinterher reisen.

Ein schönes Erlebnis. Und die Klubs generieren auch ein paar Euro.

Nur: Hierzulande wird den neuen Wettbewerb kaum jemand wahrnehmen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell