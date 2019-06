Mitteldeutsche Zeitung: zu Iran/Maas

Maas– weltweit mit großem Interesse verfolgter

Teheran-Besuch hat die Gefahr, die Irans Atomambitionen für den

Weltfrieden bedeuten, nicht gemindert. Einiges spricht sogar dafür,

dass der Iran seinen aggressiven Einfluss in Syrien, im Libanon und

Jemen unter dem Druck Trumps weiter ausbaut, um für den Ernstfall

einer militärischen Auseinandersetzung mit den USA breiter

aufgestellt zu sein. Die konfrontative Außenpolitik Washingtons

zwingt die Europäer zur Eigenständigkeit. Immer häufiger sehen sie

sich in der Rolle von Schadensbegrenzern. Wo Trump Scherben

hinterlässt, ist es an ihnen, sie zusammenzukehren und zu kitten.

