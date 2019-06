Mitteldeutsche Zeitung: zu Mordfall Lübcke

Der Fall Walter Lübcke wirft ein Schlaglicht auf die

Kommunal- und Lokalpolitiker; auf die Herausforderungen und eben auch

auf die Gefahren, denen sie vor Ort ausgesetzt sind. Bürgernähe ist

Voraussetzung für gute Politik. In einem zunehmend aufgeheizten

gesellschaftlichen Klima aber macht das Politiker verwundbar. Die

Mandatsträger vor Ort dienen oft als Sündenböcke für das, was „die da

in Berlin“ beschließen. Sie stehen aber nicht unter ständigem

Polizeischutz. Nur knapp entging Henriette Reker 2015 kurz vor ihrer

Wahl zur Kölner Oberbürgermeisterin dem Tod durch das Messer eines

Rechtsradikalen. Zwei Jahre später überlebte Andreas Hollstein,

Bürgermeister von Altena, den Angriff eines Rassisten. Nicht nur,

aber vor allem im Osten Deutschlands ziehen sich Bürgermeister

zurück, weil sie von rechts bedrängt werden. Die Ermordung Lübckes

dürfte es noch schwerer machen, Menschen für kommunalpolitische

Aufgaben zu gewinnen. Auf sie aber ist die Demokratie angewiesen. Und

sie haben Solidarität nötig.

